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ENGLESKI LIGA KUP

Tottenham tone sve dublje, sad je ispao iz Kupa. Liverpool slavi

Piše HINA,
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Tottenham tone sve dublje, sad je ispao iz Kupa. Liverpool slavi
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Foto: Scott Heppell
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Liverpool srušio Tottenham na Anfieldu, Arsenal i Fulham prošli dalje u golijadama

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U najzvučnijem okršaju trećeg kola engleskog nogometnog Lige kupa Liverpool je na Anfieldu pobijedio Tottenham sa 3-1. "Redsi" su poveli u 21. minuti golom Alexisa Mac Allister, a na 2-0 povisio je Cody Gakpo u 54. minuti.

Conor Gallagher je golom u 69. minuti vratio Spurse u život, a u završnici susreta londonski sastav je imao i nekoliko lijepih prilika za izjednačenje, no Giorgi Mamardašvili je branio sjajno. Točku na "i" stavio je Dominik Szoboszlai sjajnim golom s više od 20 metara u sudačkoj nadoknadi pogodivši za 3-1.

Arsenal rutinski

Arsenal je rutinski odradio gostovanje na Portman Roadu porazivši Ipswich Town s 4-2.

Strijelci za "Topnike" bili su Max Dowman (7, 47), Noni Madueke (16) i Mikel Merino (58), dok je domaćin do kraja ublažio poraz golovima Anisa Mehmetija (62) i Chube Akpoma (90+1).

Fulham je u sjajnom dvoboju na gostovanju pobijedio West Ham sa 3-2. Rodrigo Muniz (13), Cesar Palacios (37) i Oscar Bobb (78) su bili strijelci za pobjednički sastav, dok su za domaćine zabili Morato (16) i Pablo (45+2).

Plasman u osminu finala već su ranije izborili Chelsea, Newcastle United, Sunderland, Crystal Palace i Bournemouth.

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