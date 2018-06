Touré je optužio Guardiolu za rasizam: 'On ne voli Afrikance'

Bivši veznjak Manchester Cityja Yaya Touré žestoko je opleo po njegovom bivšem treneru Pepu Guardiolu nazvavši ga - rasistom. Također navodi kako želi raskrinkati Pepa i uništiti mit o njemu.

Cijeli intervju Yaye Touréa bit će objavljen u utorak, a ugledne francuske novine France Football danas su objavila samo jedan mali djelić tog intervjua.

- Prošle sezone sam igrao jako malo iako sam bio bolji od dosta igrača koji su uvijek dobivali priliku ispred mene. Čak sam pričao i s ostalim trenerima o mojim statističkim pokazateljima i svi su bili zadovoljni, a onda sam shvatio da tu nije stvar u mojoj fizičkoj spremi. Ne znam zašto me nije stavljao u igru, ali imam dojam da je bio ljubomoran na mene, da me smatrao kao rivala - započeo je Yaya, a onda nastavio:

- Bio je užasan prema meni. Mislite li da je to radio s Iniestom? Ne, nije. Odmah sam se počeo pitati jedno pitanje - da to nema veze s mojom bojom kože? Ja nisam prvi koji je počeo pričati o tome. U Barceloni su se još neki igrači pitali isto pitanje. Možda nas Afrikance ne tretiraju svi isto. Skužio sam da Pep ima problema s Afrikancima u svakom klubu u kojem bude. On je vrlo pametan da ga uhvatite u takvom skandalu, on nikad neće priznati takvo nešto, a ja vam sada obećajem da ću mu poslati tortu onoga dana kada u početnom sastavu on bude imao pet Afrikanaca - završio je Toure.

Yaya Touré je na kraju sezone odlučio napustiti "građane" i tada se činilo da su on i španjolski stručnjak izgladili odnose, ali izgleda da ipak nije tako.

- Igrat ćemo za Yayu i pokušati pobijediti za njega. Igrači uvijek čine klub većim, a Toure je zasigurno jedan od takvih igrača. On je izvrsna osoba i svi ga vole unutar svlačionice. Nećemo suditi o njegovoj igri samo na temelju ove sezone. On je jedini igrač kojem smo produljili ugovor prošle godine iako je on istekao jer sam ja smatrao kako nam on može pomoći - izjavio je Guardiola prije posljednje Yayine utakmice u dresu Manchester Cityja.

No, čini se kako Toure nije otišao iz kluba dijeleći mišljenje Pepa Guardiole...