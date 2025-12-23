Tragedija u susjedstvu: Bivši njemački reprezentativac poginuo nakon pada sa žičare

U tragičnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u skijalištu Savin Kuk na sjeveru Crne Gore smrtno je stradao 34-godišnji njemački državljanin i bivši profesionalni nogometaš Sebastian Hertner. Nesreća se zbila dok je sa suprugom koristio dvosjednu žičaru, s koje je, pred njezinim očima, pao s visine od oko 70 metara.

Prema dostupnim informacijama, oko 13 sati došlo je do tehničkog kvara kada se jedan dvosjed odvojio od sajle i udario u sjedište iza sebe, nakon čega je Hertner pao u ponor. Njegova 30-godišnja supruga ostala je zaglavljena na žičari, a pripadnici hitnih službi evakuirali su je s prijelomom noge.

Nesreća se dogodila u malom skijalištu Savin Kuk, koje se nalazi u blizini Žabljaka, u planinskom masivu Durmitora, na nadmorskoj visini između 1515 i 2212 metara te raspolaže s oko 4,7 kilometara skijaških staza.

Sebastian Hertner iza sebe je imao bogatu nogometnu karijeru. Nastupao je u 2. Bundesligi za TSV 1860 München, Erzgebirge Aue i Darmstadt 98, dok je posljednjih godina igrao u Oberligi kao kapetan ETSV Hamburga. Bio je i mladi reprezentativac Njemačke u selekcijama do 18 i 19 godina, a dijelio je svlačionicu s kasnijim svjetskim prvakom Christophom Kramerom te Felixom Kroosom, bratom Tonija Kroosa.

Nogometnu karijeru započeo je u omladinskom pogonu VfB Stuttgarta, čije je boje nosio sedam godina, uključujući nastupe za drugu momčad u 3. ligi. Kasnije je ostavio trag i u Darmstadtu, gdje je nedavno boravio kako bi se dodatno educirao i stekao iskustvo u radu kluba.

Od Hertnera su se oprostili brojni klubovi i sportska javnost. Njegov posljednji klub, ETSV Hamburg, poručio je kako je šokiran i duboko potresen tragedijom, izrazivši sućut obitelji i najbližima, dok su se emotivnim porukama oprostili i VfB Stuttgart te Darmstadt 98.

Smrt Sebastiana Hertnera potresla je njemačku i europsku nogometnu javnost, koja ga pamti kao pouzdanog braniča, vođu na terenu i omiljenog suigrača.