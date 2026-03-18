Tragičar Maroka postao prvak, Senegalci bijesni: 'Plačljivcima dajte još tri gola. Travestija!'

Svijet nogometa ostao je u šoku nakon što je, 57 dana poslije kaotičnog finala Kupa nacija, Afrika dobila novog prvaka. Afrička nogometna konfederacija (CAF) oduzela je Senegalu titulu i za pobjednika proglasila domaćina Maroko. Iako je Senegal na terenu slavio 1-0 nakon produžetaka, utakmica je službeno registrirana rezultatom 3-0 za Maroko. Razlog? Protestni odlazak senegalskih nogometaša s terena u sudačkoj nadoknadi, potez koji je, prema tumačenju CAF-a, predstavljao kršenje pravila natjecanja. Odluka je izazvala lavinu reakcija, od slavlja u Maroku do bijesa u Senegalu, dok su svjetski mediji presudu opisali kao "pravni potres" prema slovu zakona, ali protiv duha sporta.

Kronologija kaosa u Rabatu

Finale odigrano 18. siječnja u Rabatu pretvorilo se u jednu od najkontroverznijih utakmica u povijesti afričkog nogometa. Tenzije su rasle tijekom cijelog susreta, a kulminirale su u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Pri rezultatu 0-0, Senegalu je prvo poništen gol zbog navodnog prekršaja Abdoulayea Secka, iako su snimke pokazale minimalan kontakt s marokanskim braničem Achrafom Hakimijem. Samo nekoliko trenutaka kasnije, u osmoj minuti nadoknade, sudac Jean-Jacques Ndala dosudio je penal za Maroko nakon duela Brahima Diaza i El Hadjija Malicka Dioufa.

Ta je odluka prelila čašu strpljenja. Senegalski izbornik Pape Thiaw pozvao je svoje igrače da napuste teren, što su oni i učinili, izazvavši prekid koji je trajao između 20 minuta. Jedini koji je ostao na travnjaku bio je kapetan Sadio Mane, koji je preklinjao suigrače da se vrate i završe utakmicu. Njegov je apel na kraju urodio plodom. Kada se utakmica konačno nastavila, Brahim Diaz, zvijezda Real Madrida, preuzeo je odgovornost. Pokušao je izvesti "panenku", no njegov nonšalantni udarac lako je obranio golman Edouard Mendy. Utakmica je otišla u produžetke, gdje je Pape Gueye u 94. minuti zabio gol za, kako se tada činilo, povijesnu pobjedu Senegala. No drama se tek spremala.

Foto: Reuters

Diazova nevjerojatna noć na Etihadu

Brahim Diaz je nakon promašenog penala postao tragičar nacije. Njegov potez mogao je Maroku donijeti titulu pred domaćim navijačima, a umjesto toga postao je simbol poraza. Ipak, dva mjeseca kasnije, sudbina mu je priredila nevjerojatan preokret. Vijest o odluci CAF-a zatekla ga je u Manchesteru, neposredno nakon pobjede Real Madrida nad Manchester Cityjem 2-1 u Ligi prvaka. Dok je slavio s navijačima Reala na gostujućoj tribini stadiona Etihad, oni su mu priopćili da je Maroko proglašen prvakom Afrike.

Kamere su zabilježile njegovu reakciju: prvo potpuna nevjerica, a zatim ogroman osmijeh i slavlje s navijačima. U jednom trenutku, njegov promašaj postao je potpuno nevažan, a on je od tragičara postao prvak. Njegovu "panenku" izbrisali su iz povijesti, a na njeno mjesto stigla je zlatna medalja koju nije osvojio na terenu.

Maneov gorki apel i bijes Senegalaca

Dok je Diaz slavio, u Senegalu je zavladao bijes. Posebno gorko odjeknule su riječi kapetana Sadija Manea, čovjeka koji je tijekom finala pokušao sačuvati dostojanstvo afričkog nogometa. Njegove izjave nakon utakmice, u kojima je hvalio svoju momčad jer se vratila na teren, sada zvuče kao bolan podsjetnik na izgubljenu bitku za fair-play.

​- Mislim da je to bila najbolja stvar koju smo mogli učiniti. Ovo nije samo nogomet. Najvažniji su ljudi koji gledaju. Ne bi bilo pošteno prekinuti utakmicu na takav način. Moramo dati dobru sliku o nogometu. Radije bih izgubio nego da se takvo što dogodi našoj igri - govorio je Mane nakon što je podigao trofej.

Nakon što su im oduzeli titulu, oglasili su se i drugi senegalski reprezentativci. Branič Moussa Niakhate na Instagramu je objavio fotografiju s peharom uz poruku: "Dođite po njega! Ludi su!", dok je Pathe Ciss napisao: "Možete dodati još tri gola u korist plačljivaca. Prvaci Afrike!" Senegalski nogometni savez odluku je nazvao "travestijom bez pravnog temelja" i najavio žalbu Međunarodnom sportskom sudu (CAS) u Lausannei.

Podijeljeni svijet i neugodna pitanja za CAF

Odluka je duboko podijelila nogometni svijet. Marokanski nogometni savez (FRMF) u priopćenju je naveo kako njihov cilj "nikada nije bio osporiti sportski učinak", već isključivo "zahtijevati primjenu pravila natjecanja". Predsjednik Fife Gianni Infantino, koji je prisustvovao finalu, ranije je izjavio kako je "neprihvatljivo" da igrači napuštaju teren.

S druge strane, brojni analitičari ističu kako je odluka, iako tehnički utemeljena na članku 82. pravilnika natjecanja, presedan koji otvara mnoga neugodna pitanja. Kritičari tvrde da Maroko, kao domaćin i politički utjecajna sila unutar CAF-a, ima povlašten status. Kao krunski dokaz ironije navode činjenicu da je Maroko ranije na turniru dobio nagradu za fair-play unatoč incidentima poput pokušaja članova stožera da golmanu Mendyju otmu ručnik na kojem su navodno bile upute za obranu penala. Presuda je Maroku donijela prvi naslov prvaka Afrike od 1976., ali je ostavila gorak okus i mrlju na natjecanje čiji će se pobjednik još dugo odlučivati izvan terena.