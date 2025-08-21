Obavijesti

Sport

Komentari 0
SAMO 19 GODINA...

Tragična smrt potresla Sjevernu Makedoniju: U prometnoj nesreći poginuo mladi boksač

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragična smrt potresla Sjevernu Makedoniju: U prometnoj nesreći poginuo mladi boksač
Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Edi Nasufi je bio član Boksačkog kluba Struga, a Sjevernu Makedoniju predstavljao je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima

Sjevernomakedonski 19-godišnji boksač Edi Nasufi izgubio je život u prometnoj nesreći. Bio je jedan od najperspektivnijih sportaša u makedonskom boksu i član mlađih reprezentativnih selekcija. Povodom velike tragedije oglasio se i nogometni klub Struga. 

"Izražavamo duboko saučešće obitelji i sportskim prijateljima našeg sugrađanina i sportaša, Edija Nasufija. Počivaj u miru", napisali su.

Edi je bio član Boksačkog kluba Struga, a Sjevernu Makedoniju predstavljao je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Nadali su se da u njemu imaju novu veliku boksačku zvijezdu, ali nažalost, život mu je prerano prekinut. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025