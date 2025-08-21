Edi Nasufi je bio član Boksačkog kluba Struga, a Sjevernu Makedoniju predstavljao je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima
Tragična smrt potresla Sjevernu Makedoniju: U prometnoj nesreći poginuo mladi boksač
Sjevernomakedonski 19-godišnji boksač Edi Nasufi izgubio je život u prometnoj nesreći. Bio je jedan od najperspektivnijih sportaša u makedonskom boksu i član mlađih reprezentativnih selekcija. Povodom velike tragedije oglasio se i nogometni klub Struga.
"Izražavamo duboko saučešće obitelji i sportskim prijateljima našeg sugrađanina i sportaša, Edija Nasufija. Počivaj u miru", napisali su.
Edi je bio član Boksačkog kluba Struga, a Sjevernu Makedoniju predstavljao je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Nadali su se da u njemu imaju novu veliku boksačku zvijezdu, ali nažalost, život mu je prerano prekinut.
