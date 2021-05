Paolo Tramezzani došao je na Poljud sa zadatkom odvesti momčad u Europu. Drhtali su navijači do posljednjega kola, a Talijan je prošao stanja od navijačke euforije do razočaranja i tjeranja iz kluba, kao i svaki drugi trener na toj užrenoj klupi. No, uspio je.

Hajduk će igrati u Konferencijskoj ligi nakon pobjede 2-0 nad Lokomotivom, ali hoće li ga ondje voditi mirni Talijan? Hoće li presuidan biti rezultat ili neuvjerljive igre, pa i trenerovi "izleti" u zabranjenu zonu uzimanjem Kastratijeva dresa i odbijanjem klupske opreme? Nakon posljednjih 90 minuta na Poljudu ove sezone odgovor nismo dobili.

- Očekivao sam pitanje o mom statusu. Uprava Hajduka će odlučiti u danima koji slijede, a imam i ja pravo na svoja razmišljanja. Naredni dani će dati odgovore - rekao je Tramezzani i dodao:

- Čestitke idu igračima. Oni rade, žrtvuju se, bore se, idu na teren, padaju, dižu se i rješavaju sve prepreke. Iz srca im zahvaljujem. Prije svega su dobri ljudi i ozbiljni profesionalci. Za mene je bila privilegija biti s njima ova četiri mjeseca. Ja moram pratiti sve što se događa na terenu. Uvijek pokušavam pomoći momčadi za vrijeme utakmice. Danas je utakmica pokazala da moraš igrati, vjerovati. Morali smo biti mirni, staloženi. Zadovoljan sam što su igrači u tome uspjeli, bez obzira što je Lokomotiva odigrala dobru utakmicu. Bilo je važno što smo zabili u prvom poluvremenu, a zatim što smo je zaključili drugim golom. Možemo pričati o mladim igračima jer igraju dobro, ali mnogi igrači zaslužuju pohvale. Neću govoriti o imenima. Zadovoljan sam s grupom igrača koje imam. Svako od njih je dao svoj dio kako bi momčad došla do dobrog rezultata.

Marko Livaja junak je Hajdukova proljeća, zato je i zaradio Dalićev pretpoziv za Euro.

- Cijela polusezona je bila teška, bilo je dosta teških utakmica, ali pokazali smo karakter i zasluženo ušli u Europu nakon ova četiri mjeseca. Dali smo 120 posto i Bog nas je nagradio na kraju. Bila je tvrda utakmica na početku, nitko nije želio riskirati, nama je utakmica bila bitna za Eropu, njima za ostanak i zasluženo smo dobili - rekao je Livaja.

No, ni on nije znao odgovor na pitanje hoće li s Hajdukom u novi europski izazov:

- Biuk je kvalitetan mlad igrač, koji je u zadnjih mjesec i pol dana to i pokazao na terenu. Ne treba pričati o njemu, on je pokazao da je taj, samo treba nastaviti raditi, ima još dosta mjesta za napredovati. Sad ćemo malo proslaviti, a idući tjedan ću sjesti s predsjednikom i direktorom i vidjeti što je najbolje za sve.

Lovre Kalinić bio je drugi proljetni džoker.

- Nakon teške sezone došli smo do pozicije koja nas vodi u Europu, nadamo se da ćemo proći u Europi što bolje i da ćemo se vratiti na stare staze, kad smo dominirali. U početku je bio mali grč, utakmica je nosila nama Euopu, njima ostanak, došli su maksimalno motivirani, ali nakon prvog gola nisu imali nijednu šansu. Bila mi je čast biti kapetan ove momčadi i čestitam im od srca. Od prvoga dana od kad sam došao momci su radili 100 posto i ovo je plod sveukupnog rada i zajedništva. Svaka im čast. Utakmica u Osijeku koju smo izgubili 2-0 bila je okidač, vidio sam da možemo, ali da imamo veliki grč. Obavili smo razgovor u svlačionici i od tada je sve krenulo pozitivno - rekao je Kalinić.

I Samir Toplak je ostvario cilj. Gospodin spasitelj HNL-a ostavio je u ligi i Lokomotivu, baš kako je najavio. Iako su danas za njega igrali Slaven Belupo i Osijek. Da je Lokomotiva ovisila samo o sebi...

- Došao sam u Lokomotivu da preživim. Znao sam da će biti teško, ali ovako baš i ne - počeo je Toplak pa nastavio:

- Hajduk je zasluženo pobijedio. Nogomet je jako jednostavan kad ga igraju majstori, a taj majstor je Livaja i on se igra nogometa, bravo. Za sav trud i energiju nagradila nas je sreća, čestitam svima u klubu i igračima, čestitam i obitelji koja je bila uz mene ova dva mjeseca i bez njih toga ne bi bilo. Idemo slaviti!

Onda se osvrnuo na turbulentnu sezonu:

- Kad sam došao, u prve četiri utakmice tražio sam kemiju i sedam-osam igrača koji to mogu napraviti. Standardizirali smo ekipu i to se na kraju isplatilo. Rad kad-tad dolazi na naplatu, kaj drugo reći, presretan sam. Završavamo utakmicu s tri ulazna juniora u takvoj situaciji, to je bogatstvo Lokomotive, čudo kakvu omladinsku školu ima. Ništa nije slučajno, u tim sam klincima pronašao želju i žar i čestitam im na tome.