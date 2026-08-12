Transfer na pomolu: Hajdukov as na meti škotskog velikana

Niko Sigur (22) na meti je Celtica! Vijest je objavio škotski Daily Record te navodi kako je Hajdukov igrač glavna želja škotskog prvaka. Izvršni direktor Michael Nicholson trebao bi u narednim danima otvoriti pregovore sa splitskim klubom. Za početak ozbiljnih razgovora, navodno će biti potrebna konkretna višemilijunska ponuda.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sigur je Celticu zanimljiv zbog svoje svestranosti. Primarno bi ga koristio u veznom redu, gdje može igrati na pozicijama šestice i osmice, ali pokriti i desnog beka. Prema pisanju Daily Recorda, i sam Kanađanin zainteresiran je za dolazak u Glasgow, pogotovo zbog mogućnosti da zaigra uz reprezentativnog suigrača Alistaira Johnstona.

Celtic je Sigura pratio i tijekom zime. Tada ga je pokušao dovesti, a početkom siječnja škotski mediji čak su tvrdili da je transfer praktički dogovoren. Posao je ipak propao, no sada je interes ponovno pokrenut.

Jedan od razloga je mogući odlazak Arnea Engelsa. West Ham je za belgijskog veznjaka već slao nekoliko ponuda koje je Celtic odbio, ali londonski klub i dalje nije odustao. Neovisno o tome kako će završiti ta priča, Sigur je među opcijama kojima bi Škoti željeli dodatno pojačati vezni red. Sigur prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

