Trauma Kovačeva igrača: Ne znam je li mi tata živ ili mrtav

Nevjerojatnu je priču za sportski video stream kanal DAZN otkrio Bayernov branič, Francuz Lucas Hernandez (23) za kojeg su Bavarci madridskom Atleticu ljetos platili astronomskih 80 milijuna eura.

Lucas je svjetski prvak s Francuskom, najskuplji branič na svijetu. Njegov brat Theo je prije dvije godine iz Atletica u kojem su obojica ponikli za 30 milijuna prešao u Real, a prije dva i pol mjeseca Zvonimir Boban ga je za 20 milijuna eura doveo u Milan.

Braća Hernandez imaju moćni nogometni gen. Otac Jean-Francois je od 1988. do 2002. igrao za Toulouse, Sochaux, Olympique Marseille, Rayo Vallecano i Atletico Madrid. Stoper, jako dobar.

Lucas je rođen 1996. godine, a Theo godinu kasnije, ali od svoje pete-šeste godine nisu vidjeli oca. Kada je prestao igrati nogomet, Jean Francois Hernandez završio je i sa ulogom oca i supruga!

- Zvuči kao fabula nekog filma, ali mojoj se obitelji zaista dogodilo: otac je jednog dana otišao i od tada ga nismo ni vidjeli, ni čuli. Ne da ne znamo gdje nego nemamo pojma je li uopće živ ili mrtav - priča Lucas.

- Nije stvar mogućeg oprosta ako bi okolnosti odvele u tom smjeru nego... Ja to ne mogu shvatiti. Jednostavno moj mozak i sve ono što me čini čovjekom ne može pojmiti tako nešto. Kako muškarac, suprug i otac, može napustiti vlastitu djecu?!

Mama Py Laurence se pobrinula da stvari teku koliko je god normalno bilo moguće.

- Imali smo Theo i ja predivno djetinjstvo. Predivno, ali i komplicirano. Možete misliti što se sve djetetu koje ni u školu nije krenulo mota po glavi i u srcu kada mu tata odjednom jednostavno ode - otkriva Lucas.

- Ne, nikad ga nisam pokušao kontaktirati. Kao dijete sam razmišljao o tome i htio znati više. Kao odrastao muškarac i sada kad sam i sam otac mislim da je otišao jer nas nije volio. A kad je tako, neka je otišao. Prošlo je 16-17 godina od zadnjeg kontakta.

Lucas je prošle godine za Le Parisien rekao:

- Sve dugujem mami. Ona je meni i bratu pokazala što je ljubav i što znači biti čovjek. Vodila nas je na treninge, a radila je, ma ni sam ne znam koliko sati dnevno da bi Theo i ja imali što jesti. Svemu što smo postigli u životu ona je napravila temelj.

Ako bi ikada sreo oca...?

- Imali bi razgovor, ali nema tih riječi ni razloga koji bi meni mogli objasniti napuštanje obitelji. Pa ne mogu ni pomisliti na to da bih ostavio vlastito dijete. Pod mostom bih spavao ako bi to mom sinu donijelo sreću. A brata i mene je naš otac ostavio... Ne znam, ja to jednostavno ne razumijem - rekao je Lucas Hernandez.