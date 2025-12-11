Treba li Kovačević dobiti otkaz?

Još jedan europski šamar doživio je Dinamo. Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), 'modri' su na Maksimiru izgubili od Betisa (3-1), doživjeli treći poraz u nizu i ugrozili si plasman u eliminacijsku fazu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Sve je bilo gotovo već u 38. minuti. Dominguez je zabio autogol u 31. i nakon toga je sve krenulo naopaoko. Riquelme i Antony su golovima u rasponu od četiri minute riješili utakmicu. Niko Galešić je u samoj završnici samo ublažio poraz.

Igrači Dinama bili su u nevjerici nakon utakmice, opet su sami sebe uništili pogreškama. Dok su navijači čekali da nova agonija završi, kamere su bile usmjerene ka očajnim i nemoćnim izrazima lica igrača i trenera Marija Kovačevića. Pitanje koje smo po tko zna koji put postavili ove sezone, je li on pravi čovjek za Dinamo i može li prodrmati momčad?

Bio mu je to čak sedmi poraz u 24 utakmice, ima 14 pobjeda i tri remija. Opasno je 'visio' nakon poraza od Istre, no predsjednik kluba Zvonimir Boban pružio mu je podršku i dao odriješene ruke u postupanju s igračima. Uveo je neke promjene u svlačionici i učvrstio disciplinu, a to je donijelo kratkoročni pomak. Uspio je stabilizirati momčad, pobijedio je protiv Varaždina i Gorice i remizirao s Hajdukom u derbiju. No, sve slabosti opet je ogolio Betis. I pitanje je do kada će imati Bobanovu podršku...

Pitanje za vas, treba li Kovačević ostati trener Dinama ili je došlo vrijeme za novo ime na klupi?