Trebali bi biti najveći: Dinamo je na generaciji 1998. godišta već zaradio 50-ak milijuna eura

Romeo Jozak prije četiri je godine najavio kako će generacija igrača rođenih 1998. predvoditi i hrvatsku reprezentaciju na SP-u 2022. godine. A od svih igrača siguran putnik u Katar čini se samo Josip Brekalo...

<p><strong>Nikola Moro</strong> proteklih je dana realizirao transfer u <strong>Dinamo Moskvu</strong> (već i debitirao za novi klub), čime je i posljednjih član iz generacije rođenih 1998. godine napustio Maksimir. Istina, u Dinamu su i dalje Lovro <strong>Majer</strong> i Luka <strong>Ivanušec</strong>, no oni su u 'modri dom' stigli nešto kasnije, tek kao dokazani seniorski igrači.</p><p>U Maksimiru više nema tih momaka koji su su zajedno rasli u omladinskom pogonu, svi su već napustili 'modre'. Za Danija <strong>Olma</strong> je Dinamo dobio 19 milijuna eura, za Josipa <strong>Brekala </strong>10, Nikola Moro otišao je za 8,5, Borna Sosa za šest, Adrian <strong>Šemper </strong>za 1,5 milijun eura... A s bonusima od Olma i Brekala te postocima od transfera Dinamo će, samo na igračima jednog godišta, zaraditi više od 50 milijuna eura. Što će biti apsolutni rekord za hrvatskog prvaka.</p><p>Dinamova generacija rođenih 1998. godine od najmlađih je dana dominirala hrvatskom, ali i europskom nogometnom scenom. Mlade nade Dinama tako su još 2013. godine osvojile elitni Nike Premier Cup gdje su na putu prema finalu pobjeđivali velikane poput Arsenala, Boce Juniors ili Milana, a onda se s Talijanima opet (1-0) uspješno obračunali i u finalu. Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Borna Borovec, jedan od većih talenata generacije, koji je nažalost zbog brojnih ozljeda nije ni dobio priliku za ozbiljnije seniorske korake.</p><p>O tim su se mladićima godinama pričali hvalospjevi, cijela je struka bila oduševljena s igračima koji će godinama biti budućnost hrvatske reprezentacije. Uostalom, ta je generacija rušila sve pred sobom, reprezentaciju odvela do četvrtfinala Europskog prvenstva u Bugarskoj, pa i Svjetskog prvenstva u Čileu do 17 godina. A najdalje je u tim najavama otišao Romeo Jozak koji je jednom prilikom bio prilično jasan:</p><p>- Velik broj igrača ove bogomdane generacije ‘98. činit će hrvatsku A reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Tada će kao 24-godišnjaci biti u najboljim godinama, dok će, primjerice, Mateo Kovačić imati tek 28 godina - poručio je Jozak 2016. godine.</p><p>Danas, nešto više od četiri godine kasnije, tek pola te reprezentacije igra ozbiljan nogomet, dok se druga polovica ipak 'pogubila' po drugoligaškim klubovima. A gledajući prognozu Romea Jozaka, siguran putnik na Svjetsko prvenstvo 2022. godine iz današnje se perspektive čini samo - Josip Brekalo. Naravno, kroz dvije godine vidjet ćemo daljnji napredak Nikole More, Borne Sose, Adriana Šempera, pa čak i Luke Ivanušeca, ali u Kataru će i dalje prednost imati dobiti Modrić, Rakitić, Perišić i drugi senatori 'vatrenih'.</p><p>Najveća klasa generacije 1998. oduvijek je bio, ali i danas je - Josip Brekalo. Hrvatska bi u njemu sljedeće desetljeće trebala imati paklenog krilnog igrača. Adrian Šemper će uvijek biti u vrhu, blizu reprezentativne scene (uz Livakovića, Grbića, Kalinića...), a smjenom generacije na lijevom beku (više nema Pivarića i Strinića), rastu reprezentativne šanse Borni Sosi, pogotovo ako se ove sezone nametne u Bundesligi. Tu su za sada nezaobilazni Barišić, sve češće i Melnjak, a pozivu u A vrstu s pravom se nada i Domagoj Bradarić. </p><p>Nikola Moro i Luka Ivanušec i dalje 'pate' od prevelike konkurencije, dva naša mlada aduta teško do A vrste mogu pored Modrića, Rakitića, Kovačića, Brozovića, Pašalića... Nažalost, i oni čekaju 'smjenu generacije', do koje do 2022. godine najvjerojatnije, ali i srećom po 'vatrene' neće doći. No, ta generacija 1998. dala je i neke promašaje, na nogometnoj mapi više nema Hudećeka (danas u Međimurju), Kalaice (Benfica B), Lovrena (druga momčad Fortune Düsseldorf), Majića (Sesvete)...</p><p>Hrvatska U-17 reprezentacija koja je 2015. bila na SP-u u Čileu dala je još niz zanimljivih prvoligaških igrača. Vinko Soldo je u Slaven Belupu, Ivan Nevistić iza sebe imao sjajnu sezonu u Varaždinu gdje je jedan od najboljih igrača i Neven Đurasek. Marko Đira šansu za razvoj traži u Lokomotivi, dok Martin Erlić lijepu karijeri gradi u Speziji. Među zanimljivijim igračima 1998. godišta, a nisu bili u Čileu, nalaze se još Lovro Majer (Dinamo) i Kristijan Bistrović (CSKA Moskva), no teško je očekivati kako će se netko od njih 'ugurati' na Svjetsko prvenstvo u Katar. Jedini zicer u toj je priči - Josip Brekalo.</p>