Trebalo im je 1,2 milijarde eura i devet godina, ali - u finalu su!

Za napadače 685 milijuna, za veznjake 306, za braniče 247 i za vratare 28 milijuna eura. Toliko je od 2011. i dolaska katarskog kapitala u klub PSG potrošio da bi se sada napokon dokopao finala Lige prvaka

<p>U studenome 2011. Qatari Sports Investments (QSI), investicijski fond pod kontrolom katarske države, za 50 milijuna eura kupio je Paris Saint-Germain.</p><p>S jednim ciljem: ojačati ulogu Katara u Europi i raditi na imidžu zemlje putem najpopularnijeg sporta na svijetu, nogometa. A za to treba postati dominantna snaga i u Ligue 1 i u Ligi prvaka.</p><p>Gotovo cijelo jedno desetljeće kasnije PSG je napokon u finalu Lige prvaka, nakon 3-0 pobjede nad Leipzigom. Bivši tenisač <strong>Nasser Al-Khelaifi</strong> vodi cijeli projekt od prvog dana, on je i predsjednik i generalni direktor.</p><p>Al-Khelaifi je ne samo cijela uprava jednog kluba personificirana u jednom čovjeku nego uz to i čelnik QSI fonda, glavni lik Katarskog teniskog saveza i goleme globalne, mreže sportskih kanala beIn Sports.</p><p>Da bi u devet godina Paris Saint-Germain dovukao do finala Lige prvaka Nasser je potrošio - 1 milijardu i 268 milijuna eura na 43 igračka pojačanja... 141 milijun godišnje samo na igrače.</p><p>Prvi su došli <strong>Thiago Silva</strong> i <strong>Javier Pastore</strong> (42 milijuna 'po glavi'), a u godinama koje su uslijedila dovodilo se npr. <b>Zlatana Ibrahimovića</b> (21.000.000 €), <strong>Edinsona Cavanija</strong> (64.500.000 €), <strong>Davida Luiza</strong> (49.500.000 €)...</p><p>U ljeto 2017. Al-Khelaifi je dodatno, baš 'junački', stisnuo gas. Do dna. <b>Neymar</b> za 222.000.000 € i <strong>Kylian Mbappe</strong> za 145.000.000 €!</p><p>Najviše se potrošilo na napadače - 685 milijuna. Na veznjake 306, na braniče 247 i na vratare 28 milijuna eura. Nasser najviše voli u shopping u Španjolsku, iz La Lige je doveo igrača za 333 milijuna, iz Italije za 323, a kod 'kuće' u Francuskoj potrošio je 214 milijuna eura.</p><p>U gotovo deset godina vladavine Qatari Sports Investmentsa momčad PSG-a vodili su Talijan <strong>Carlo Ancelotti</strong>, Francuz <b>Laurent Blanc</b>, Španjolac <strong>Unai Emery</strong> i (od ljeta 2018.) Nijemac <strong>Thomas Tuchel</strong> s kojim se napokon došlo do Bayerna i - finala Lige prvaka!</p>