Vukovar potjerao golmana jer je lajkao četničke stranice

Usred problema na vratarskoj poziciji, Vukovar se sada suočava i s dodatnim poteškoćama. Novi prvoligaš u sljedećem kolu gostuje na Maksimiru, gdje igra protiv Dinama, a u toj utakmici neće moći računati na Antonija Đakovića, koji se ozlijedio u prvom kolu, na utakmici protiv Lokomotive.

Ozljeda ruke je ozbiljna, a nagađa se da bi Đaković mogao propustiti veći dio sezone. Oporavak bi trebao trajati od četiri do šest mjeseci. Iako se najprije spominjalo da će na gol stati dosadašnji vratar juniora Srđan Nedić, umjesto njega će braniti Marino Bulat. Nedić je trebao braniti na sutrašnjoj utakmici , no iz kluba su dobili informacije kako je igrač na Instagramu pratio profile poput "Četnici 1941".

Foto: Instagram

Klub je sada u priopćenju objavio da je raskinuo ugovor s Nedićem zbog aktivnosti na društvenim mrežama koje su posljednjih dana postale javne. Priopćenje Vukovara prenosimo u cijelosti:

"HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, poduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinuo ugovor s igračem Srđanom Nedićem.

Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo.

Ispričavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira. HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagirati na sve situacije koje ih dovode u pitanje", stoji u objavi kluba.