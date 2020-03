Trebate skratiti vrijeme doma? Evo najboljih sportskih filmova

Svi sportski događaji su otkazani, a adrenalinska apstinencija potrajat će, prema najboljem scenariju, tjednima. Ako ste usto još i osuđeni na kućnu karantenu donosimo vam prijedlog najboljih sportskih filmova koje ne smijete propustiti. Ili zaslužuju da ih se pogleda opet.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Djevojka od milijun dolara (Million Dollar Baby, 2004.)

Jedan od mnogih filmova o boksu, koji je puno više od boksa. U središte ovog četverostrukog dobitnika Oskara Clint Eastwood je stavio djevojku koja se ne boji izazova kako bi postigla svoj cilj. Emotivna priča o uspjehu, upornosti, požrtvovnosti, prijateljstvu i odanosti koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

2. Igra pobjednika (Moneyball, 2011.)

Film temeljen na istinitoj priči o menadžeru bejzbolskog kluba (Brad Pitt) koji usprkos financijskim problemima pokušava složiti konkurentnu natjecateljsku ekipu. Njegov inovativan način ne legne svima na prvu...

3. Ja, Tonya (2017.)

Još jedan film koji se temelji na istinitom događaju. Tonya Harding bila je klizačica i svjetska zvijezda koja je došla na sam vrh usprkos teškim životnim uvjetima. Svjetska i olimpijska pobjednica završila je karijeru kad je priznala napad na najveću konkurenticu.

4. Ledena staza (Cool runnings, 1993.)

Jedan od najzabavnijih filmova napravljen po istinitom događaju. Iako je riječ o komediji koja ne prati vjerno tijek događaja, bob ekipa Jamajke koja nastupa na zimskim Olimpijskim igrama zabavit će vas bez ikakve dvojbe. Pogledajte kako su se pripremali za OI u Calgaryju 1988.

5. Pele (2016.)

Biografski film o usponu jednog od najboljih nogometaša ikad i njegovom putu od siromašnog odrastanja u Sao Paulu do svjetske slave. Što je sve morao proći i kako je došao od svog sela do velike scene.

6. Jerry Maguire (1997.)

Ako vam rečenica 'Show me the moneeey' ništa ne znači, vrijeme je da pogledate Toma Cruisea u jednoj od njegovih najupečatljivijih uloga. Sportski agent kojeg odjednom prebaci grižnja savjesti dobije otkaz i mora početi graditi karijeru ispočetka.

7. Rocky (1976. - 2018.)

Legendarni serijal koji ste vjerojatno pogledali, barem neke od filmova. Ako niste iskompletirali kolekciju, sad stignete. Prvi Rocky, film o usponu neobrazovanog, prosječnog boksača snimljen je 1976.. Uslijedilo je pet nastavaka, a ni nakon Rockyja 5 (1990.) nisu stali. 2006. Snimljen je Rocky Balboa.

8. Creed (2015.)

Također nastavak serijala Rocky, no ovoga puta u središtu zbivanja je sin Rockyjeva protivnika Apollo Creeda. On zatraži upravo Rockyja da ga trenira obzirom da mu je otac umro prije nego se on rodio. Film je tri godine kasnije dobio i nastavak.

9. Priča o prvaku (The Blind Side, 2009.)

I ova emotivna radnja temelji se na istinitom događaju. Priča je to o tamnoputom tinejdžeru beskućniku kojeg usvoji bijela obitelj i pomogne mu da uspije. Sve što krupni 17-godišnjak zna je igrati američki nogomet, a domaćica prosječne američke obitelji (Sandra Bullock) mu, usprkos čuđenju okoline, pomogne da ostvari svoje snove.

10. Space Jam (1996.)

Definitivno najupečatljiviji film o košarci. Jedan od starijih iz ovog izbora, ali definitivno od onih koji vraćaju osmijeh na lice. U njemu će uživati i djeca sjetite li se da je okosnica radnje Legendarni Michael Jordan kojeg otme Zekoslav Mrkva. U spoju animiranog i igranog filma pogledajte kako se Jordan i Looney Toonesi bore protiv vanzemaljaca.

11. Razjareni bik (Raging Bull, 1980.)

Još jedno remek-djelo Martina Scorsesea i još jedan film o – boksu. Robert De Niro dobio je Oscara za ulogu boksača iz Bronxa kojem je brat menadžer (Joe Pesci). Kritičari su ga često proglašavali najboljim filmom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

12. Blue Chips 1994.

Košarkaška drama u kojoj glume NBA legende Shaquille O'Neal i Anfernee 'Penny' Hardaway. Nick Nolte je košarkaški trener sveučilišne momčadi koji počinje gubiti utakmice pa se mora, osim sa protivnicima, boriti i sa svojom savjesti. Igrati časno i dalje ili igrati kao i svi drugi...

13. Plavi 9 (1950.)

Film Kreše Golika jedna je od prvih hrvatskih komedija. Prati razvoj događaja u momčadi Dinama kad odličan, ali prepotentan igrač gubi svoje mjesto u momčadi u kojoj se više cijeni timski duh od individualne kvalitete.

14. Bijeg u pobjedu (Escape to Victory, 1981.)

Film o nogometnoj utakmici između Saveznika (ratnih zarobljenika) i Njemačke. U ovoj kultnoj sportskoj drami, uz Michaela Cainea i Sylvestera Stallonea, glume i nogometni velikani poput Pelea i Osvalda Ardilesa.

15. Utrka života (Rush, 2013.)

Rivalstvo velikog Nikija Laude i Jamesa Hunta tema je ove biografske drame. Adrenalinska radnja potpuno će vas uvući u opasni i uzbudljivi svijet Formule 1. Dva konkurenta potpuno su različiti karakteri, no imaju isti cilj - biti najbolji.

16. Udri do kosti (Play It to The Bone, 1999.)

Woody Harrelson i Antonio Banderas boksački su partneri i najbolji prijatelji u lovu na naslov prvaka. Kad ih sudbina stavi u isti ring na vidjelo izlaze njihove svađe, nade, želje...

17. Veliki hakleri (White Men Can't Jump, 1992.)

Bijelac u LA-u (Woody Harrelson) više puta izvuče novac na košarkaškom terenu izazivajući naivnu tamnoputu ekipu. Ulični hakleri uvjereni su da bijelci ne znaju igrati. No jedna od njegovih žrtava (Wesley Snipes) uvidi priliku i udruže se.

18. Samo igra (Any Given Sunday, 1999.)

Al Pacino glumi trenera momčadi američkog nogometa u filmu koji otkriva pozadinu ovog sporta i što se sve događa iza kulisa. Osim što se bori s ozljedama i slaganjem u timu, ima problema i s vlasnicom kluba (Cameron Diaz) koja smatra da je prestaromodan.

19. Pravi igrači (Miracle, 2004.)

Ekranizacije velike hokejaške pobjede američkog tima nad favoriziranim Rusima na Zimskim olimpijskim igrama 1980. godine. Bivši igrač, sada trener reprezentacije skupio je igrače s raznih sveučilišta i napravio - čudo.

20. Kraljevi ringa (When We Were Kings, 1996.)

Dokumentarac o borbi između Muhammada Alija i tadašnjeg svjetskog prvaka Georgea Foremana u Zairu 1974. Snimao se više od 22 godine i puno je više od filma o boksu. Sadrži intervjue, isječke i fotografije iz tog doba.