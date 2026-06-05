Treća utakmica finala Cibone i Zadra garantira spektakl. Evo gdje gledati prijenos susreta...

Mnogi su mislili da će se košarkaši Zadra prošetati do četvrtog uzastopnog naslova prvaka Hrvatske, no ovo je jedna drugačija, prkosnija i neustrašivija Cibona koja nam konačno donosi dozu dramatike i neizvjesnosti u našu košarku, a to će sigurno probuditi i interes uspavanih kibica.

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Jako dugo atmosfera nije bilo ovako pozitivna oko "vukova", a budućnost svijetla. Glavni razlog za to je Victor Dodig, novi vlasnik koji svojim milijunima, ali prije svega s ljubavlju koju gaji prema klubu obećava povratak na stare staze slave. Barem mali korak prema tome bio bi povratak na hrvatski tron nakon četiri godine.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

“Cibosi" su u prvoj utakmici šokirali Krešin dom (78-76), ali Zadrani su ih pomeli u drugoj utakmici (92-57). Finalna serija seli se u Zagreb, sljedeće dvije utakmice igraju se u Draženovu domu, a prva danas od 20 sati (MAXSport 1). Ako slavi dvaput u nizu, Cibona na svom svom parketu može podignuti trofej.

- Od početka sezone svi smo priželjkivali da Cibona napokon, nakon četiri godine, ponovno zaigra u finalu. Tu smo i to je svojevrsna nagrada za sav rad, za sve ljude u klubu, ali i za naše navijače koji dugo nisu imali priliku biti dio finalne atmosfere. Želimo da dođu u Draženov dom, da osjete tu energiju i da nam budu velika podrška - rekao je Ivan Rudež, trener Cibone.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nešto će se pitati i Zadrane, koji love četvrtu titulu u nizu.

- Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok odrediti u kojem će smjeru ona otići - kratak i jasan bio je trener Danijel Jusup, a kapetan Marko Ramljak je dodao:

- Nadam se da ćemo pristup, energiju i stav iz druge utakmice preslikati u trećoj utakmici, to je po meni ključna stvar. Moramo biti koncentrirani, na svakom posjedu biti sto posto unutra, ginuti za svaku loptu, ali tako da zadržimo mirnoću i koncentraciju. Na gostujućem terenu bit će teže nego doma, ali ključno je da ponovimo čvrsti pristup i energiju iz druge utakmice.