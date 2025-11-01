Obavijesti

NIJE IŠLO

Treći poraz Podravke zaredom u Ligi prvaka, ovaj put u Bretanji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Podravka i Odense Handbold sastali se u 3. kolu EHF Liga prvakinja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podravka Vegeta opet poražena, treći put zaredom! Brest Bretagne pregazio ih 33-25. Hoće li im šanse za osminu finala izmaknuti?

Rukometašice Podravke Vegete poražene su u dvoboju 6. kola B skupine Lige prvakinja u Francuskoj od Brest Bretagne s 25-33 (12-15). Koprivničanke su doživjele i treći poraz zaredom i to od vodeće ekipe skupine, koja ima svih šest pobjeda. 

Andreja Šimara (6), Katja Vuković (5) i Katarina Pandža (5) najbolje kod Podravke, a Ana Gros je sa šest golova bila najbolja kod Bresta. 

Na ljestvici je Podravka peta s pet bodova i nalazi se na poziciji koja vodi u osminu finala. Imaju bod više od slovenskog Krima i CSM Bukurešta, dok je na začelju norveška Sola bez bodova. U sljedećem kolu 9. studenoga Podravka gostuje kod Ikasta. 

