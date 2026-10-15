Trener Ajaxa: Znali smo što nas čeka. Hajduk nas nije iznenadio

Hajduk je pobijedio Ajax s 2-1 u 1. kolu Konferencijske lige i tako stigao prve pobjede nakon 16 godina u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja. Ajax više nije ni sjena onom nekadašnjem Ajaxu koji je harao Europom.

Prvi je pred novinare izašao trener Ajaxa Michel Sanchez koji su izrešetali pitanjima.

Ajax nije bio dobar u nijednom aspektu, imate li objašnjenje za ovakvu predstavu?

Slažem se s prvim dijelom pitanja, s drugim ne. Igrali smo dobro u drugom dijelu, skupo nas je koštala jedna pogreška. Rasli smo i dominirali ali nismo imali dobar presing, nismo imali intenzitet i agresivnost, bilo je puno izgubljenih lopti.Grešku smo skupo platili ali nastavljamo dalje.

Nismo vidjeli pokušaj vaših igrača da vrate izgubljene lopte. Lopta se može izgubiti, to je oprostivo, ali ne pokušati je vratiti u posjed je neoprostivo?

Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, ni s loptom ni bez nje. Ne znam zašto nije bilo dobro ni s posjedom ni bez njega jer imali smo sve informacije o suparniku, znali smo što treba napraviti... Ne znam je li problem fizički ili psihički, jer pokazali smo u drugom dijelu da možemo. Nažalost, pogreška nas je skupo stajala, nije ovo bilo naše najbolje izdanje.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Čeka vas još jedna teška utakmica za vikend, bojite li se da će igrači podbaciti?

Samopouzdanje se ne dobiva samo rezultatom, nego i učinkom. Nije bilo dobro ni u posjedu, ni u napadima, u nogometu se razlika radi u malim bitkama. Loš učinak vodi u lošu atmosferu. Čeka nas nova utakmica u nedjelju, fokusirat ćemo se na male stvari i pokušati popraviti stvari.

Kako ste vidjeli Hajduk i kako je na igru utjecao prekid utakmice?

Nisam iznenađen igrom Hajduka, Hajduk je igrao kući, igraju jako dobro u zadnje vrijeme, znali smo da će biti agresivni, da će nas pritiskati... Dogodila nam se pogreška koja nam je naštetila, dominirali smo, ali nismo se uspjeli vratiti...

Stvarate dosta šansi inače, ali ih ne realizirate, danas ih niste ni stvarali?

Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali bez pravih prilika, nedostajalo nam je energije, u drugom dijelu to se promijenilo, ne kao posljedica igre... Hajduk je odigrao dobro, dobra su momčad, mi smo mogli biti i bolji, bili smo spremni za to, ali nismo uspjeli.