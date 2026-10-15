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ZADOVOLJAN, UNATOČ PORAZU

Trener Anderlechta: Nekad nije fer, a Beljo je stvarno jak tip

Piše Luka Tunjić,
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Trener Anderlechta: Nekad nije fer, a Beljo je stvarno jak tip
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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DINAMO - ANDERLECHT 1-0: Mentalni udarac? Težak i kvalitetan protivnik, težak teren. Idemo u iduću utakmicu po bodove. Ljut sam inače na neke stvari, sad nisam, rekao je Bruno

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U susretu 2. kola Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Anderlecht s 1-0 ostvarivši prvu pobjedu nakon što je u prvom kolu odigrao 0-0 protiv Hapoel Be'er Sheve Nakon što je na otvaranju Europske lige remizirao 0-0 u Bukureštu protiv Hapoel Be'er Sheve, Dinamo je u drugom dvoboju slavio protiv Anderlechta golom Diona Drena Belje iz jedanaesterca u petoj minuti sudačke nadoknade.

Trener Anderlechta, portugalski strateg Vitor Bruno, smatra kako rezultat nije pomazio njegovu momčad.

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- Nogomet volimo, ali nekad nije fer. Imali smo četiri čiste šanse. Mislim da nismo zaslužili ovaj udarac. Napravili smo puno da postignemo bolji rezultat. Nalazili smo put do njihova gola. Mogli smo možda čekati iza i pokušati nešto iz Dinamovih grešaka, ali ne želim takav mentalitet u ekipi. Želimo igrati i nadigravati se - rekao je pa dodamo...

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mentalni udarac? Težak i kvalitetan protivnik, težak teren. Idemo u iduću utakmicu po bodove. Ljut sam inače na neke stvari, sad nisam. Neki igrači su se prilagođavali ulogama, neki nisu toliko dosad igrali. Neki nemaju kontinuitet, ali stvarali smo šanse i mislim da nije krivica ni na jednom igraču. Dokazali su mi da mogu ispoštovati ono što režiramo.

- Na kraju uvijek gledamo rezultat, ali moramo pogledati što se događalo. Generalno sam vrlo zadovoljan. Sutra je novi dan i moramo nastaviti u istom tonu i boriti se. Imamo još šest utakmica i to je to. U ovom trenutku ćemo vidjeti karakter i hrabrost naših igrača.

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- Dinamo? Dobra momčad s igračima koji rade probleme. Beljo je jak tip, pokušali smo ga kontrolirati, ali jako utječe na utakmicu. Nismo mu dali da tako lagano igra, nismo uspjeli ga zaustaviti. Nemoguće ga je zaustaviti stalno. Hrvatska ima sjajne igrače.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Hoxha? Nije me iznenadio. Znali smo kakve Dinamo igrače ima. Igrali smo sa stoperima dosta široko. Oni su često morali donijeti odluku hoće li iskočiti na njega ili čuvati prostor. Morali smo se prilagoditi, na poluvremenu sam im to posebno rekao. Mislim da je u drugom poluvremenu bilo bolje, ali u prvom nam je radio probleme - zaključio je.

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