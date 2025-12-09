Odlučio sam ostati u Anderlechtu, ali nadam se da ću jednog dana voditi Dinamo, Hajduk ili Rijeku, kaže bivši igrač Zagreba i Samobora
BIVŠI IGRAČ ZAGREBA PLUS+
Trener Anderlechta za 24sata: 'Hajduk me zvao za trenera, ali se nismo dogovorili. Evo i zašto'
Kosovski trener Besnik Hasi (53) u pretprošlom kolu s Anderlechtom pobijedio u briselskom derbiju protiv prvaka Union Saint-Gilloisea 1-0, naznačivši da bi se posrnuli belgijski div mogao ponovno uključiti u borbu za naslov, no u međuvremenu je teško stradao kod Westerloa 4-0. Hasi, koji je od 1990. do 1994. igrao kao veznjak Zagreba i Samobora, u ožujku je preuzeo klupu Anderlechta, čiji je dres nosio od 2000. do 2006.
