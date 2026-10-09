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IPAK NA KLUPU?

Trener Barcelone o golmanu za Getafe: Livaković je opcija, ali...

Piše HINA,
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Trener Barcelone o golmanu za Getafe: Livaković je opcija, ali...
Foto: Paul Childs
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Prema onome što smo danas vidjeli, Joan je u jako dobroj formi i mislim da će moći početi utakmicu od prve minute, rekao je Hansi Flick uoči utakmice Barcelone i Getafea

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Barcelonin trener Hansi Flick rekao je da bi oporavljeni vratar Joan Garcia mogao u subotu braniti protiv Getafea, čime bi se hrvatski reprezentativac Dominik Livaković vratio na klupu za pričuve.

"Livaković je uvijek opcija, kao i Tek (Wojciech Szczęsny). No, prema onome što smo danas vidjeli, Joan je u jako dobroj formi i mislim da će moći početi utakmicu od prve minute," izjavio je Flick u petak nakon treninga, na konferenciji za medije.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Garcia se u srijedu priključio treninzima vodeće momčadi španjolskog nogometnog prvenstva, nakon što je 16. rujna zbog bolova u desnom koljenu izašao s terena na poluvremenu utakmice s Racingom. Szczęsny, koji je tada ušao, nije se iskazao. U idućoj utakmici protiv Seville među vratnicama se prvi put našao Livaković, sudjelujući u pobjedi od 3-1.

Hrvatski čuvar mreže u četvrtak se priključio treninzima Barcelone nakon što je u nešto više od deset dana primio 14 golova. Branio je u Ligi nacija za Hrvatsku protiv Češke (2-1), Španjolske (1-4), Engleske (0-7), pa opet Španjolske u utorak u Splitu (1-2).

Barcelona, branitelj naslova, nakon sedam kola ima maksimalan broj bodova. U subotu joj u goste dolazi jedanaestoplasirani Getafe, a u utorak će gostovati kod istanbulskog Galatasaraya u Ligi prvaka. Flick je rekao da mu se ne sviđaju reprezentativne stanke poput upravo završene.

"Te stanke dio su našeg posla. Ne sviđaju mi se, ali ne mogu ih promijeniti. Moramo se usredotočiti na sljedeću utakmicu. Pred nama je pet vrlo važnih utakmica, moramo se pripremiti i to ćemo učiniti," poručio je.

Rekao je da je bio u Londonu na utakmici Engleske i Španjolske (2-3), a da je 19-godišnji krilni napadač Lamine Yamal bio "fantastičan" tijekom utakmica za Španjolsku. Dodao je da su on i 19-godišnji reprezentativni branič Pau Cubarsi mladi pa će izdržati napor i moći igrati za Barcelonu.

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