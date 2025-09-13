Obavijesti

ZBOG OZLJEDE

Trener Barcelone prozvao Španjolce zbog Yamala. Evo što je zasmetalo Hansiju Flicku

Piše HINA,
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Flickova momčad također će protiv Valencije biti i bez veznjaka Frenkieja de Jonga koji se ozlijedio dok je bio na dužnosti s Nizozemskom. Veznjak Marc Bernal, 18, vratit će se nakon 13 mjeseci izbivanja

Trener Barcelone Hansi Flick rekao je da bi španjolska reprezentacija trebala bolje brinuti o igračima nakon što je napadač Lamine Yamal zadobio ozljedu prepona tijekom reprezentacije.

Osamnaestogodišnji Yamal propustit će u nedjelju prvenstvenu utakmicu La Lige protiv Valencije i upitan je za susret Lige prvaka sljedeći tjedan protiv Newcastle Uniteda zbog ozljede, rekao je Flick novinarima u subotu.

- Lamine neće biti na raspolaganju, na moju veliku žalost. Pridružio se reprezentaciji unatoč bolovima, nije trenirao, uzimao je lijekove protiv bolova kako bi mogao igrati - rekao je Flick na konferenciji za novinare u subotu u vezi s 18-godišnjim krilnim igračem koji je propustio trening.

- U svakoj utakmici (protiv Bugarske i Turske, vodili su s najmanje tri gola razlike, a on je igrao 79 i 73 minute. Između utakmica nije trenirao - dodao je njemački trener, optužujući La Roju da "ne brine o igračima".

World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Turkey v Spain
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Yamal, kojeg općenito smatraju jednim od najboljih igrača Barcelone i Španjolske, preskočio je trening u petak nakon što se žalio na nelagodu. Flick je rekao da je već imao ozljedu i da su mu dani lijekovi protiv bolova kako bi igrao za Španjolsku.

Tinejdžer, koji je prošle godine pomogao Španjolskoj da osvoji Europsko prvenstvo, prošli tjedan je odigrao 152 minute u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u gostima kod Bugarske i Turske, uz tri asistencije.

Flickova momčad također će protiv Valencije biti i bez veznjaka Frenkieja de Jonga koji se ozlijedio dok je bio na dužnosti s Nizozemskom. Veznjak Marc Bernal, 18, vratit će se nakon 13 mjeseci izbivanja zbog ozljede prednjeg križnog ligamenta. 

