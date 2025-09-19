Trener Chelseaja 'prizemljio' zvijezdu: Moj je otac 50 godina bio ribar. Tvoj život nije težak

Trener Chelseaja, Enzo Maresca, poslao je brutalno iskrenu i realnu poruku zvijezdama kluba koje su se našle u svojevrsnoj izolaciji. Na pitanje o sudbini Raheema Sterlinga i Axela Disasija, koji treniraju odvojeno od prve momčadi, Talijan je ponudio odgovor koji je odjeknuo engleskim nogometom, povlačeći paralelu između života profesionalnog nogometaša i teškog rada svog oca ribara.

Situacija na trening centru u Cobhamu daleko je od idealne za nekoliko igrača Chelseaja. Sterling i Disasi našli su se na "crnoj listi" novog menadžera. Nakon što nisu uspjeli osigurati transfer u ljetnom prijelaznom roku, Maresca im je jasno dao do znanja da na njih ne računa.

Potpuno su izolirani od ostatka

Njihova svakodnevica sada uključuje treninge u različito vrijeme i na drugom terenu u odnosu na prvu ekipu. Koriste odvojene svlačionice i jedu u drugim prostorijama, potpuno izolirani od ostatka momčadi. Sterling, najplaćeniji igrač kluba, čak je na svom Instagram profilu objavio fotografiju praznog trening terena kasno navečer, aludirajući na usamljenu atmosferu.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Na izravno novinarsko pitanje postoji li ikakva šansa za njihov povratak u momčad, Maresca je bio kratak i nemilosrdan.

- S nama? Ne - rekao je talijanski strateg.

Usporedba koja je podigla prašinu

Kako bi dočarao svoj stav o "teškoj" situaciji u kojoj su se našli njegovi igrači, Maresca je ispričao osobnu priču.

- Moj otac ima 75 godina i 50 godina je bio ribar. Radio je od dva ujutro do deset ujutro. E, to je težak život. A ne ovo što rade nogometaši - izjavio je Maresca, umanjujući probleme profesionalaca koji zarađuju milijune.

Foto: Sven Hoppe/DPA

Iako je priznao da razumije da se igrači ne osjećaju najbolje u takvoj poziciji, naglasio je da im klub pruža sve potrebne alate za pravilan rad i održavanje forme.

- Bio sam u njihovoj situaciji kao igrač i znam da nije najbolji osjećaj. Ali situacija je takva kakva jest. Mogu vam obećati, u Italiji, Španjolskoj, Engleskoj, Brazilu, bilo gdje u svijetu, kada klub i igrač ne pronađu rješenje, a klub vam omogući sve za trening, ako niste dio momčadi, onda niste dio momčadi. To se ne događa samo u Chelseaju - zaključio je talijanski stručnjak.

Milijunski ugovor i propali transferi

Glavni problem za Sterlingov odlazak leži u njegovom astronomskom ugovoru. S tjednom plaćom od oko 380.000 eura, postao je prevelik teret za klupski budžet, a rijetki su klubovi koji si mogu priuštiti takav izdatak. Interes su pokazali Bayern München i Napoli, no transfer se nije realizirao, dijelom i zbog Sterlingove želje da zbog obitelji ostane u Engleskoj. Maresca je dodatno pojasnio da engleski reprezentativac nije tip krilnog igrača kakvog on preferira u svom sustavu igre.

Foto: David Klein/REUTERS

S druge strane, Disasi, koji ima ugovor do 2029. godine, zarađuje otprilike trećinu Sterlingovog iznosa, no ni on nije uspio pronaći novu sredinu.

Udruga nogometaša i briga za mentalno zdravlje

Zbog ovakvog tretmana, oglasila se i Udruga profesionalnih nogometaša (PFA), koja je kontaktirala Chelsea kako bi osigurala da se Sterlingu i Disasiju omoguće vrhunski uvjeti za trening. Prema Fifinim pravilima, naime, prisiljavanje igrača na samostalno treniranje može se smatrati oblikom "zlostavljačkog ponašanja".

U javnosti su se pojavile i kritike na račun kluba i trenera. Bivši nogometaš Gabby Agbonlahor za talkSPORT je izrazio zabrinutost:

- Sterling ima 82 nastupa za Englesku, četiri naslova Premier lige. I sada trenira sam, a menadžer se tako loše odnosi prema njemu. Što je s mentalnim zdravljem Raheema Sterlinga? Što je s mentalnim zdravljem Disasija?

Dok Maresca čvrsto stoji pri svojim odlukama, Sterling i Disasi čekaju siječanjski prijelazni rok kao jedinu nadu za spas karijere. Do tada, njihova realnost ostaju prazni tereni i neizvjesna budućnost, daleko od svjetala reflektora Stamford Bridgea.

