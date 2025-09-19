Enzo Maresca bez milosti! Sterling i Disasi treniraju sami, izolirani od momčadi. Chelsea ih ne želi, a oni čekaju siječanjski spas. Drama u Cobhamu se nastavlja
Trener Chelseaja 'prizemljio' zvijezdu: Moj je otac 50 godina bio ribar. Tvoj život nije težak
Trener Chelseaja, Enzo Maresca, poslao je brutalno iskrenu i realnu poruku zvijezdama kluba koje su se našle u svojevrsnoj izolaciji. Na pitanje o sudbini Raheema Sterlinga i Axela Disasija, koji treniraju odvojeno od prve momčadi, Talijan je ponudio odgovor koji je odjeknuo engleskim nogometom, povlačeći paralelu između života profesionalnog nogometaša i teškog rada svog oca ribara.
Situacija na trening centru u Cobhamu daleko je od idealne za nekoliko igrača Chelseaja. Sterling i Disasi našli su se na "crnoj listi" novog menadžera. Nakon što nisu uspjeli osigurati transfer u ljetnom prijelaznom roku, Maresca im je jasno dao do znanja da na njih ne računa.
Potpuno su izolirani od ostatka
Njihova svakodnevica sada uključuje treninge u različito vrijeme i na drugom terenu u odnosu na prvu ekipu. Koriste odvojene svlačionice i jedu u drugim prostorijama, potpuno izolirani od ostatka momčadi. Sterling, najplaćeniji igrač kluba, čak je na svom Instagram profilu objavio fotografiju praznog trening terena kasno navečer, aludirajući na usamljenu atmosferu.
Na izravno novinarsko pitanje postoji li ikakva šansa za njihov povratak u momčad, Maresca je bio kratak i nemilosrdan.
- S nama? Ne - rekao je talijanski strateg.
Usporedba koja je podigla prašinu
Kako bi dočarao svoj stav o "teškoj" situaciji u kojoj su se našli njegovi igrači, Maresca je ispričao osobnu priču.
- Moj otac ima 75 godina i 50 godina je bio ribar. Radio je od dva ujutro do deset ujutro. E, to je težak život. A ne ovo što rade nogometaši - izjavio je Maresca, umanjujući probleme profesionalaca koji zarađuju milijune.
Iako je priznao da razumije da se igrači ne osjećaju najbolje u takvoj poziciji, naglasio je da im klub pruža sve potrebne alate za pravilan rad i održavanje forme.
- Bio sam u njihovoj situaciji kao igrač i znam da nije najbolji osjećaj. Ali situacija je takva kakva jest. Mogu vam obećati, u Italiji, Španjolskoj, Engleskoj, Brazilu, bilo gdje u svijetu, kada klub i igrač ne pronađu rješenje, a klub vam omogući sve za trening, ako niste dio momčadi, onda niste dio momčadi. To se ne događa samo u Chelseaju - zaključio je talijanski stručnjak.
Milijunski ugovor i propali transferi
Glavni problem za Sterlingov odlazak leži u njegovom astronomskom ugovoru. S tjednom plaćom od oko 380.000 eura, postao je prevelik teret za klupski budžet, a rijetki su klubovi koji si mogu priuštiti takav izdatak. Interes su pokazali Bayern München i Napoli, no transfer se nije realizirao, dijelom i zbog Sterlingove želje da zbog obitelji ostane u Engleskoj. Maresca je dodatno pojasnio da engleski reprezentativac nije tip krilnog igrača kakvog on preferira u svom sustavu igre.
S druge strane, Disasi, koji ima ugovor do 2029. godine, zarađuje otprilike trećinu Sterlingovog iznosa, no ni on nije uspio pronaći novu sredinu.
Udruga nogometaša i briga za mentalno zdravlje
Zbog ovakvog tretmana, oglasila se i Udruga profesionalnih nogometaša (PFA), koja je kontaktirala Chelsea kako bi osigurala da se Sterlingu i Disasiju omoguće vrhunski uvjeti za trening. Prema Fifinim pravilima, naime, prisiljavanje igrača na samostalno treniranje može se smatrati oblikom "zlostavljačkog ponašanja".
U javnosti su se pojavile i kritike na račun kluba i trenera. Bivši nogometaš Gabby Agbonlahor za talkSPORT je izrazio zabrinutost:
- Sterling ima 82 nastupa za Englesku, četiri naslova Premier lige. I sada trenira sam, a menadžer se tako loše odnosi prema njemu. Što je s mentalnim zdravljem Raheema Sterlinga? Što je s mentalnim zdravljem Disasija?
Dok Maresca čvrsto stoji pri svojim odlukama, Sterling i Disasi čekaju siječanjski prijelazni rok kao jedinu nadu za spas karijere. Do tada, njihova realnost ostaju prazni tereni i neizvjesna budućnost, daleko od svjetala reflektora Stamford Bridgea.
