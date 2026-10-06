Trener Cibone: Da se barem euforija prelije izvan dvorane i groznica zahvati cijeli Zagreb...

Nije ljepše moglo započeti novo Cibonino europsko putovanje. Hrvatski prvak je u prvom kolu Lige prvaka ugostio moćni Galatasaray u Draženovu domu i poprilično neočekivano glatko slavio s 96-76.

Briljirao je Amerikanac Khalif Battle, koji je donio dašak NBA atraktivnosti. Zabio je 30 koševa, a kad je trebalo, ruku su mu pružili Roko Badžim (19 koševa) i Lovro Mazalin (18 koševa, pet skokova, pet asistencija). Više od 2000 navijača, koji su stvorili sjajnu kulisu, gromoglasnim pljeskom ispratili su "vukove", koji idiličnije od ovoga niti nisu mogli najaviti povratak u Ligu prvaka nakon deset godina izbivanja.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Galatasaraya Gianmarco Pozzecco, koji je od 2015. do 2017. radio u Cedeviti, došao je na press konferenciju bijesan i razočaran.

- Kako ste? Ja sam strašno - rekao je na hrvatskom jeziku pa nastavio:

- Čestitke Ciboni, odigrali su sjajno. Trica im je bila na 60 posto, ofenzivno i defenzivno bili su energični s maksimalnim fokusom. Prvi put u životu da je momčad momčad bez energije, to je neprihvatljivo i to je moja odgovornost. Jako sam ljutit i bijesan, ne volim kako smo igrali, nismo bili na skoku, nismo komunicirali. Znam košarku dovoljno dobro da znam zašto smo igrali ovako. Nadam se da ću riješiti ovaj problem, dat ću sve od sebe, ali jako mi je teško - rekao je talijanski stručnjak.

S druge strane, trener Cibone Ivan Rudež blistao je od sreće.

- Ovo je golema pobjeda za nas, obzirom na njihov budžet i kvalitetu. Morali smo igrati s visokom energijom i aktivnošću u obrani, da spustimo njihove mogućnosti. Pokazali smo karakter i stabilnost kako kontrolirati reket. Ovo je rezultat naše sjajne obrane, pobijedili smo i uživat ćemo, ali idemo dalje.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li ovo najveća pobjeda u Europi od 2010. godine i kako sad stišati euforiju?

- Ja bih da euforija ode daleko izvan zidina ove naše dvorane, ali unutar nje mi znamo što nas čeka. Ova pobjeda je satisfakcija, no nema euforije. Već u petak pa u ponedjeljak nas čekaju nove utakmice. Ne znam kad sam zadnji put bio u euforiji, bilo bi zanimljivo da se ona prelije izvan dvorane i da cijeli Zagreb zahvati košarkaška groznica. Hvala navijačima što su došli i pružili nam sjajnu podršku - kazao je Rudež.

Fantastičan je cijelu utakmicu bio Lovro Mazalin.

- Želimo koristiti njegovu inteligenciju i šampionski mentalitet. Puno nam je značila njegova agilnost i brzina.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Battle je osim 30 koševa imao i pet asistencija.

- Očekujemo da pokrije više pozicija i da se ne opusti. Mora biti svjestan kako da uđe u napad i da preuzme u svoje ruke loptu kad bude trebalo. Kroz razumijevanje kako i kada što napasti, kada spustiti loptu, a kada odigrati za šutere.

Koliko je ova pobjeda emotivna za vas?

- Jednom sam bio sa slovačkom reprezentacijom na pripremama u Sloveniji, a tamo je bio i nogometni klub Galatasaray, kojeg je tad vodio Igor Tudor. Družili smo se jednu večer i poklonio mi je majicu, a jutros sam je izvukao iz ormara. To je moćna organizacija koja ima milijun navijača i bio je veliki izazov za nas pripremiti utakmicu protiv njih. Malo ćemo popričati s igračima, vidjeti dobre stvari, a onda se krećemo pripremati za Samobor i Slovan iz Bratislave - zaključio je Rudež.