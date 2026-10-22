Trener Cibone najavio utakmicu protiv Krke pa dobio otkaz!

Cibona je s velikim ambicijama ušla u novu sezonu. Uložila je 1,5 milijuna eura, najviše u posljednjih deset godina, ali momčad je razočarala na parketu. U ABA ligi imaju tri poraza nakon tri utakmice, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od varšavske Legije (95-77) u 2. kolu Lige prvaka. Momčad je u očiglednom padu i teškoj krizi, a kad toliko uložiš, porazi se ne praštaju.Čelnici su kao krivca, kako to inače biva, vidjeli u treneru.

Cibona je tako na samom početku sezone odlučila smijeniti trenera Ivana Rudeža, koji je u Draženov dom došao prošlog ljeta kad je klub bio u teškoj financijskoj situaciji i s neizvjesnom budućnošću, ali uspio je osvojiti naslov prvaka nakon četiri godine suše. No, poprilično je bizarno kako su "vukovi" priopćili raskid suradnje. Prvo su poslali izjave trenera Rudeža koji najavljuje utakmicu protiv Krke u 5. kolu ABA lige, koja se igra u petak.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Krka je protivnik koji za sada ide na pogon Baldwina, uz ostale igrače koji su školovani i znaju igrati. Rekao bih da najveća opasnost dolazi od njegove kreacije. Cilj je doći do pobjede čvrstom i pametnom igrom u obrani te boljim protokom lopte nego u prošloj utakmici - kazao je Rudež.

No, samo pola sata kasnije, stigla je obavijest kako Rudež više nije trener hrvatskog prvaka!

- Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem iskreno zahvaliti na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji te na svim uspjesima koje je Cibona postigla tijekom njegova mandata, a koji će ostati upisani u klupsku povijest. Iako ovakva odluka nije bila laka, vjerujemo da je u ovom trenutku najbolja za obje strane, a Ivanu želimo puno uspjeha u nastavku karijere - prenio je klub izjavu sportskog direktora Marina Rozića.

Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I ova situacija još je jedanput dokazala zašto je trenerski kruh onaj sa sedam kora. Koferi uvijek moraju biti napola spakirani, bez obzira koliko ste uspješni. Kako god bilo, Rudež završava svoju eru u hrvatskom velikanu, a do imenovanja novog trenera momčad će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.