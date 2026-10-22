Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIZARNO

Trener Cibone najavio utakmicu protiv Krke pa dobio otkaz!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Trener Cibone najavio utakmicu protiv Krke pa dobio otkaz!
Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ivan Rudež nakon godinu dana završava mandat na klupi Cibone. Momčad je ušla u niz poraza pa su čelnici reagirali. No, bizaran je način kako su ga smijenili...

Admiral

Cibona je s velikim ambicijama ušla u novu sezonu. Uložila je 1,5 milijuna eura, najviše u posljednjih deset godina, ali momčad je razočarala na parketu. U ABA ligi imaju tri poraza nakon tri utakmice, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od varšavske Legije (95-77) u 2. kolu Lige prvaka. Momčad je u očiglednom padu i teškoj krizi, a kad toliko uložiš, porazi se ne praštaju.Čelnici su kao krivca, kako to inače biva, vidjeli u treneru.

Cibona je tako na samom početku sezone odlučila smijeniti trenera Ivana Rudeža, koji je u Draženov dom došao prošlog ljeta kad je klub bio u teškoj financijskoj situaciji i s neizvjesnom budućnošću, ali uspio je osvojiti naslov prvaka nakon četiri godine suše. No, poprilično je bizarno kako su "vukovi" priopćili raskid suradnje. Prvo su poslali izjave trenera Rudeža koji najavljuje utakmicu protiv Krke u 5. kolu ABA lige, koja se igra u petak.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Krka je protivnik koji za sada ide na pogon Baldwina, uz ostale igrače koji su školovani i znaju igrati. Rekao bih da najveća opasnost dolazi od njegove kreacije. Cilj je doći do pobjede čvrstom i pametnom igrom u obrani te boljim protokom lopte nego u prošloj utakmici - kazao je Rudež.

No, samo pola sata kasnije, stigla je obavijest kako Rudež više nije trener hrvatskog prvaka!

- Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem iskreno zahvaliti na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji te na svim uspjesima koje je Cibona postigla tijekom njegova mandata, a koji će ostati upisani u klupsku povijest. Iako ovakva odluka nije bila laka, vjerujemo da je u ovom trenutku najbolja za obje strane, a Ivanu želimo puno uspjeha u nastavku karijere - prenio je klub izjavu sportskog direktora Marina Rozića. 

Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa
Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I ova situacija još je jedanput dokazala zašto je trenerski kruh onaj sa sedam kora. Koferi uvijek moraju biti napola spakirani, bez obzira koliko ste uspješni. Kako god bilo, Rudež završava svoju eru u hrvatskom velikanu, a do imenovanja novog trenera momčad će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu
Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona
ZBOG KAZNE

Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona

Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026