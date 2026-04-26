Obavijesti

Sport

Komentari 2
Trener Dinama ispisao povijest!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mario Kovačević osvojio je prva četiri ranga hrvatskog klupskog nogometa i ispisao povijest! Nikome do njega to nije uspjelo

Admiral

Dinamo je osigurao 26. naslov hrvatskog prvaka, a treneru Mariju Kovačeviću to je prvi naslov u najjačem rangu hrvatskog klupskog nogometa, ali nikako prvi naslov prvaka. Evo o čemu se radi.

Naime, trener "modrih" osvajao je drugu hrvatsku ligu, treću i četvrtu! S Varaždinom je u sezoni 2021./22. osvojio titulu u drugom rangu hrvatskog nogometa, s Međimurjem iz Čakovca dvaput je bio prvak u 3. HNL-u Istok i jednom u 3. HNL-u Sjever, a Poletom iz Svetog Martina na Muri osvojio je 4. Nogometnu ligu Čakovec u sezoni 2017./18. 

Iako je stigao u Dinamo bez iskustva vođenja klubova na najvišoj razini, Kovačević je dokazao da se radi o kvalitetnom i uspješnom stručnjaku. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...
DARKO PAHLIĆ ZA 24SATA

Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Igrali smo nogomet pa za ručak ‘krkali’ janjetinu i luk, prisjeća se Darko Pahlić, playmaker Zadra, epske pobjede nad Cibonom za naslov prvaka Jugoslavije
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026