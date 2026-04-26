Trener Dinama ispisao povijest!

Dinamo je osigurao 26. naslov hrvatskog prvaka, a treneru Mariju Kovačeviću to je prvi naslov u najjačem rangu hrvatskog klupskog nogometa, ali nikako prvi naslov prvaka. Evo o čemu se radi.

Naime, trener "modrih" osvajao je drugu hrvatsku ligu, treću i četvrtu! S Varaždinom je u sezoni 2021./22. osvojio titulu u drugom rangu hrvatskog nogometa, s Međimurjem iz Čakovca dvaput je bio prvak u 3. HNL-u Istok i jednom u 3. HNL-u Sjever, a Poletom iz Svetog Martina na Muri osvojio je 4. Nogometnu ligu Čakovec u sezoni 2017./18.

Iako je stigao u Dinamo bez iskustva vođenja klubova na najvišoj razini, Kovačević je dokazao da se radi o kvalitetnom i uspješnom stručnjaku.