Trener Dinama je zbog viroze nakratko završio u bolnici...

Dinamo je u utorak na pomoćnom maksimirskom terenu, okovanim snijegom, počeo s pripremama za proljetni dio sezone. Gripa je pokosila cijelu Hrvatsku, a nije zaobišla niti "modri" tabor. Dejan Ljubičić i Leon Jakirović propustili su početak priprema zbog bolesti, a nije bilo niti trenera Marija Kovačevića.

Pokretanje videa... 01:49 Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Visoka temperatura i viroza učinili su svoje, a kako piše Germanijak, toliko ga je fizički iscrpila da je morao iz predostrožnosti nakratko u bolnicu. Iako ga nema, pripreme se odvijaju prema planu, treninge vodi njegov pomoćnik Sandro Bloudek koji je u stalnoj komunikaciji sa svojim šefom i radi prema njegovim naputcima.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bit će tako još kratko vrijeme, a kroz sljedećih nekoliko dana, nakon što se potpuno oporavi, Kovačević bi se trebao pridružiti momčadi na pripremama u slovenskom Čatežu. Podsjetmo, 'modri' će se tamo za nastavak sezone pripremati do 17. siječnja. Na pripremama su 33 igrača, među njima Moris Valinčić i Raul Torrente koji se oporavljaju od ozljede, a priliku će u Sloveniji dobiti i Juan Cordoba koji je bio izvan momčadi tijekom jesenskog dijela sezone.

Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na francuskog desnog beka Ronaela Pierre-Gabriela, oko kojeg je bilo puno kontroverzi posljednjih mjeseca, ne računaju više na Maksimiru pa ga tako nema ni na pripremama. Mateo Lisica odsutan je zbog mononukleoze, dok su Ismael Bennacer i Monsef Bakrar na Afričkom Kupu nacija.