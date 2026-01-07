Obavijesti

POKOSILO GA

Trener Dinama je zbog viroze nakratko završio u bolnici...

Piše Zdravko Barišić,
Trener Dinama je zbog viroze nakratko završio u bolnici...
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Mario Kovačević je zbog bolesti propustio početak priprema, a treninge u slovenskom Čatežu vodi njegov pomoćnik Sandro Bloudek

Dinamo je u utorak na pomoćnom maksimirskom terenu, okovanim snijegom, počeo s pripremama za proljetni dio sezone. Gripa je pokosila cijelu Hrvatsku, a nije zaobišla niti "modri" tabor. Dejan Ljubičić i Leon Jakirović propustili su početak priprema zbog bolesti, a nije bilo niti trenera Marija Kovačevića.

Visoka temperatura i viroza učinili su svoje, a kako piše Germanijak, toliko ga je fizički iscrpila da je morao iz predostrožnosti nakratko u bolnicu. Iako ga nema, pripreme se odvijaju prema planu, treninge vodi njegov pomoćnik Sandro Bloudek koji je u stalnoj komunikaciji sa svojim šefom i radi prema njegovim naputcima. 

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bit će tako još kratko vrijeme, a kroz sljedećih nekoliko dana, nakon što se potpuno oporavi, Kovačević bi se trebao pridružiti momčadi na pripremama u slovenskom Čatežu. Podsjetmo, 'modri' će se tamo za nastavak sezone pripremati do 17. siječnja. Na pripremama su 33 igrača, među njima Moris Valinčić i Raul Torrente koji se oporavljaju od ozljede, a priliku će u Sloveniji dobiti i Juan Cordoba koji je bio izvan momčadi tijekom jesenskog dijela sezone.

Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež
Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na francuskog desnog beka Ronaela Pierre-Gabriela, oko kojeg je bilo puno kontroverzi posljednjih mjeseca, ne računaju više na Maksimiru pa ga tako nema ni na pripremama. Mateo Lisica odsutan je zbog mononukleoze, dok su Ismael Bennacer i Monsef Bakrar na Afričkom Kupu nacija.

