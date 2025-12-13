Trener Dinama: 'Još jedan igrač je bolestan, neće nam biti nimalo lako protiv Slavena...'

Prošle sezone Mario Kovačević pisao je jednu od najljepših stranica u povijesti Slaven Belupa. S klubom je ušao u finale Kupa gdje su izgubili od Rijeke, a za dlaku im je izmaklo četvrto mjesto koje je vodilo u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Sjajna sezona Kovačevića je lansirala na klupu Dinama, a u nedjelju od 15 sati njegova momčad gostovat će u Koprivnicu.

Njega više nema, ali Slaven i ove sezone igra na visokoj razini. Momčad je preuzeo njegov pomoćnik Mario Gregurina koji bilježi sjajne rezultate, 'farmaceuti' su treći u HNL-u nakon 16 kola i za poraz ne znaju od 28. rujna, kada ih je pobijedio baš Dinamo (4-1). Utakmicu je najavio trener 'modrih' Mario Kovačević, ni ovaj put ga nije bilo na press konferenciji, već je izjavu dao klupskom glasnogovorniku.

- Znaju se naša očekivanja, da s dvije pobjede završimo jesenski dio sezone. Težak ispit je pred nama, Slaven igra jako dobar nogomet, trenutačno su u najboljoj formi u prvenstvu. Posljednji put izgubili su od nas prije dva mjeseca. Igraju otvoren i dobar nogomet, nije samo Adriano Jagušić opasan, imaju još nekoliko kvalitetnih igrača. Neće biti lako, ali nadam se otvorenoj igri i da će navijači uživati, a da ćemo mi pobijediti - kazao je Kovačević.

U kakvom je stanju momčad nakon poraza od Betisa (3-1)?

- Već smo se navikli na ovaj ritam, nakon nepuna tri dana dolazi nova utakmica. Imamo problema s bolešću, poslije Lisice bolestan je i Luka Stojković. Na Valinčića ne možemo računati, vidjet ćemo hoće li Bakrar moći. Ostali su dobro, odmorili smo se, nećemo alibi tražiti, tražit ćemo pobjedu.

Jako dobro poznajete Slaven Belupo?

- Drago mi je zbog Slavena da igraju tako dobro, treći su na tablici. Oni se neće samo braniti, pokušat će se nametnuti i to bi nama trebalo odgovarati. Mislim da će utakmica biti zanimljiva za gledatelje. Ako želimo biti prvi na polusezoni, moramo pobijediti i tako ćemo se postaviti - zaključio je trener Dinama.