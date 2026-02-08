RIJEKA - DINAMO 0-0 Znali smo da će Rijeka biti agresivna, ali bili smo i mi dobri. Da smo zabili gol bilo bi lakše u drugom dijelu. Trebala je u drugom dijelu doći do izražaja naša napadačka trojka, ali nije se dogodilo
Trener Dinama najavio odlazak igrača: Posao je blizu realizacije
Rijeka i Dinamo odigrali su 0-0 u derbiju 21. kola HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "modrih" Mario Kovačević.
- Nije loš bod, ali htjeli smo pobijediti i bili smo bliže pobjedi. Imali smo dobrih situacija, ali nismo uspjeli u drugom dijelu složiti ništa ozbiljnije. Prvo poluvrijeme čvrsta utakmica, ali nismo dozvolili nijedan šut po golu. Zadovoljan sam bodom - započeo je za MAX Sport.
Rijeka je bolje otvorila utakmicu, ali vi ste imali konkretnije šanse?
- Znali smo da će Rijeka biti agresivna, ali bili smo i mi dobri. Da smo zabili gol bilo bi lakše u drugom dijelu. Trebala je u drugom dijelu doći do izražaja naša napadačka trojka, ali nije se dogodilo.
Je li vas Sanchez iznenadio?
- Očekivali smo ovo, to je najbolje od njih u ovom trenutku.
Očekuje li pojačanja?
- Imam dobar kadar, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Ima nas i ovako.
Nevistić nije bio u sastavu?
- Radi se na realizaciji transfera, to je blizu.
Slijedi Istra?
- Od idućeg tjedna imamo ritam subota-srijeda, pripremit ćemo se za Istru, a onda kasnije i dalje.
Ljestvica?
- Lijepo je što smo se malo odmakli od Hajduka, ali ne razmišljamo o tome. Moramo pobijediti u subotu - zaključio je trener Dinama.
