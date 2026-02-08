Obavijesti

KOVAČEVIĆ PODIJELIO DOJMOVE

Trener Dinama najavio odlazak igrača: Posao je blizu realizacije

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

RIJEKA - DINAMO 0-0 Znali smo da će Rijeka biti agresivna, ali bili smo i mi dobri. Da smo zabili gol bilo bi lakše u drugom dijelu. Trebala je u drugom dijelu doći do izražaja naša napadačka trojka, ali nije se dogodilo

Rijeka i Dinamo odigrali su 0-0 u derbiju 21. kola HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "modrih" Mario Kovačević. 

- Nije loš bod, ali htjeli smo pobijediti i bili smo bliže pobjedi. Imali smo dobrih situacija, ali nismo uspjeli u drugom dijelu složiti ništa ozbiljnije. Prvo poluvrijeme čvrsta utakmica, ali nismo dozvolili nijedan šut po golu. Zadovoljan sam bodom - započeo je za MAX Sport.

Rijeka je bolje otvorila utakmicu, ali vi ste imali konkretnije šanse?

- Znali smo da će Rijeka biti agresivna, ali bili smo i mi dobri. Da smo zabili gol bilo bi lakše u drugom dijelu. Trebala je u drugom dijelu doći do izražaja naša napadačka trojka, ali nije se dogodilo. 

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Je li vas Sanchez iznenadio?

- Očekivali smo ovo, to je najbolje od njih u ovom trenutku. 

Očekuje li pojačanja?

- Imam dobar kadar, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Ima nas i ovako. 

Nevistić nije bio u sastavu?

- Radi se na realizaciji transfera, to je blizu. 

Slijedi Istra?

- Od idućeg tjedna imamo ritam subota-srijeda, pripremit ćemo se za Istru, a onda kasnije i dalje.

Ljestvica?

- Lijepo je što smo se malo odmakli od Hajduka, ali ne razmišljamo o tome. Moramo pobijediti u subotu - zaključio je trener Dinama. 

