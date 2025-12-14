Trener dvojice hrvatskih igrača u Španjolskoj ostao bez posla

- Sergio Francisco od danas više nije trener prve momčadi, a niti njegov pomoćnik Iosu Rivas više neće obnašati tu funkciju, priopćio je klub iz Baskije. Zahvalio im je na 'profesionalnosti, naporu i predanosti'. Francisco je ljetos preuzeo klupu Real Sociedada, u kojem je radio u podmlatku, nakon što je otišao dugogodišnji trener Imanol Alguacil.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Hrvatski reprezentativni veznjak Luka Sučić (23), kojeg su prošle sezone navijači izabrali za najboljeg u ekipi, izgubio je mjesto dolaskom Francisca uslijed konkurencije ostalih veznih igrača. Sučić je ove sezone odigrao svega 220 minuta tijekom šest utakmica što ga je udaljilo iz reprezentacije. U posljednjih osam prvenstvenih utakmica skupio je devet minuta.

Stoper Ćaleta-Car (29), pristigao ljetos iz francuskog Lyona, bio je član udarne postave do sredine listopada, a onda je preselio na klupu za pričuve. Real Sociedad je u petak izgubio doma od skromne Girone s 1-2 nakon što je vodio sve do pred kraj utakmice. Sučić i Ćaleta-Car nisu igrali u tom susretu.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Ekipa iz grada San Sebastiana trenutno drži 15. mjesto među 20 klubova Primere. U iduće dvije utakmice, privremeno do božićne stanke, vodit će ju trener iz podmlatka Jon Ansotegi. Danas popodne će održati prvi trening s igračima.