UOČI EUROPSKE LIGE

Trener Fenerbahčea: Dinamo je hrabar, komplimenti za klub!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Daleko smo od toga kako bi želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moja posao, pronaći pravu igru, poručio je Tedesco

Dinamo igra hrabro i napadački, očekujem tešku utakmicu, kazao je trener turskog velikana Fenerbahčea Domenico Tedesco uoči sutrašnjeg susreta prvog kola Europske lige protiv Dinama.

Fenerbahče je u Zagreb stigao bez dvojice važnih igrača. Nema Andersona Talisce, koji je suspendiran nakon što je dobio crveni karton u utakmici protiv Benfice i Jhona Durana, koji je ozlijeđen. Neće biti niti Edsona Alvareza, koji se još uvijek oporavlja od ozljede.

Turci su zbog kašnjenja leta, kasnili i na konferenciju za medije na maksimirskom stadionu nakon što su trening odradili u svom kampu u Istanbulu.

- Kada treniraš Fenerbahče uvijek želiš najviše. Međutim, ja ne gledam unaprijed, idemo korak po korak. Sutra nas čeka velika utakmica. Igrao samo u ovom natjecanju na klupi Leipziga i sretan sam što sam ponovo u Europskoj ligi - kazao je Tedesco.

- Pritisak u Fenerbahčeu je velik, međutim naviknuo sam i volim to. Trenirao sam moskovski Spartak i Schalke, atmosfera je tamo također, bila sjajna. Volim u nogometu strast, volim kada mogu razveseliti navijače - kazao je.

Turski novinari nisu skrivali razočaranje igrom koju prikazuje Fenerbahče i tražili su odgovore od trenera.

- Daleko smo od toga kako bi želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moja posao, pronaći pravu igru. Moramo podići razinu igre - dodao je.

Tedesco je kazao kako su dobro analizirali sutrašnjeg suparnika.

- Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački u 4-3-3 formaciji. Ima interesne igrače, komplimenti treneru i klubu - kazao je stručnjak koji je rođen u talijanskom Rossanu, no kada je imao dvije godine njegova se obitelj preselila u Njemačku.

- Sutra će biti važno igrati svoju igru. Morat ćemo biti dominantni i igrati hrabro. Imamo dovoljno kvalitetne igrače da to ostvarimo - dodao je. 

Tedesco je komentirao i riječi bivšeg trenera Josea Mourinha koji je kazao kako je Europska liga "natjecanje po mjeri turskog sastava."  

- Nisam bio na klupi u kvalifikacijama Lige prvaka, teško mi je suditi o tome. Da sutra igramo Ligu prvaka bio bi također sretan. Imamo kvalitetnu momčad i sretni smo što možemo igrati u Europi - kazao je.

