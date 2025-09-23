Kovačević: Fenerbahče će mi biti najveća utakmica u karijeri! Žao mi je što više nemaju Mourinha

Dinamo sutra (od 21 sat) započinje novu europsku avanturu, u Maksimir se nakon sedam godina vraća Fenerbahče. Turski velikan stradao je 20. rujna 2018. na istom mjestu s 4-1, sad je to neka druga priča. Fenerbahče je prepun velikih nogometnih zvijezda (Ederson, Skriniar, Asensio...), ali Zagrepčani ciljaju na sva tri boda. Tako najavljuju Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.

- Jedva čekamo utakmicu, stiže nam Europska liga. Igrači jedva čekaju da otvorimo protiv atraktivnog suparnika, znamo što je Fenerbahče, kakve pojedince imaju. Puno su uložili kako bi ušli u Ligu prvkaa, to im na kraju nije uspjelo. Puni su kvalitetnih pojedinaca, ali mi smo u dobrom stanju poslije pobjede u Splitu. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe da budemo dobri i razveselimo navijače - poručio je Kovačević, pa nastavio:

- Nakon dobre utakmice na Poljudu imali smo četiri dana odmora, svi su zdravi, a energija nam opet mora bit na maksimumu. Gonzalo Villar je proteklih dana imao neke manje zdravstvene probleme, ali i on sad trenira, svi su mi na raspolaganju. Jedva čekamo da počne ta utakmica.

Predstavite malo Fenerbahče...

- Slični su kao mi, imali su ambicije da uđu u Ligu prvaka, puno su uložili. Sigurno vrijede jako puno i iz utakmice u utakmicu će biti sve bolji. Momčad s takvim igračima mora proigrati, nadam se samo da to neće biti sutra. Ovo mi je najveća utakmica igračke ili trenerske karijere, igrao sam nekada Kup kupova, ali ovo je najveća.

Kakav je plan za sutra? Imate li dilema uoči utakmice?

- Imamo jasan plan, prezentirat ćemo ga danas igračima. Gledali smo ih puno, moj stožer se čuo s Livakovićem, pričali smo i s trenerom golmana Sandrom Žufićem koji je bio u stožeru Josea Mourinha, dobro smo upoznati s njihovim kvalitetama.

Je li vam žao što na klupi Fenerbahčea više nema Josea Mourinha, bilo bi posebno sučeliti se protiv takvog stručnjaka?

- Malo i je, ali oni opet imaju vrhunskog trenera. Pa da se i ja zagrlim s njim, a ne samo Kruno Jurčić - našalio se Kovačević.

Josip Mišić je poručio...

- Moram reći da je privilegija ovako kasno startati s Europom, moram to zahvaliti prijašnjim generacijama koje su napravile velike stvari za ovaj klub, pisale povijest kluba. I mi smo prošle godine bili lošiji, pa smo završili drugi, došli u skupinu Europske lige. Igramo protiv velikog kluba koji je možda u lošijoj formi, ali imaju puno velikih igrača. Puni smo samopouzdanja poslije Splita, dočekujemo Fenerbahče na najbolji način, nošeni navijačima pružit ćemo dobru utakmicu - kaže kapetan Dinama, pa dodaje:

- Novi Dinamo? sigurno da nam je pobjeda u Splitu sve olakšala, ima tu puno igrača koji još nisu igrali Europu, ali su dosta dugo u Dinamu, shvatili su za koji klub igraju. Neće biti u strahu i pružit će najbolje od sebe sutra. Livaković? Nismo se čuli, bilo je premalo vremena od Splita, htio sam se što više odmoriti, ali ima vremena do sutra, možda se i čujemo.

Sad ste kapetan Dinama, kako vidite ovu novu momčad?

- Nije nam lako, velika smo si nepoznanica, puno promjena se dogodilo. Ali odradilil smo dobre i duge pripreme, u ovih sedam utakmica smo bili dosta dobri, sigurno da nije lako dobiti u sva tri gostujuća derbija. Dobro smo si kliknuli, imamo spoj iskustva i mladosti, to može biti dobitna kombinacija.

Malo o Fenerbahčeu?

- Gledao sam ih protiv Benfice jednu utakmicu, nisam baš puno pratio njihove nastupe, imamo sada analizu poslije treninga, ali imaju sjajne pojedince. Moramo paziti na njih, ako ne budemo sto posto unutra, sigurno nam mogu naštetiti.

Koliko može Dinamo ove europske sezone?

- Ljudi će možda reći kad vide raspored da nam možda suparnici i nisu nešto atraktivni, ali mi znamo da nitko nije slučajno u Europskoj ligi. I ne mogu reći da smo protiv nekog izraziti favoriti, to će sve biti 50-50% utakmice, pogotovo u gostima gdje idemo Malmöu ili Midtjyallndu. Znamo kako su Skandinavci dobri, neće nam nigdje biti lako, ali i nas će se se nešto pitati. Vjerujem da ćemo igrati dobro i skupljati bodove. Pobjeda bi nam olakšala put prema novim europskim dvobojima, ali moramo biti spremni i na HNL. Fenerbahče je jaka momčad, moramo biti na maksimumu kako bi upisali sva tri boda - završio je Mišić.