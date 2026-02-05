Obavijesti

DOMENICO TEDESCO

Trener Fenerbahčea nahvalio Petkovića: Lukav je kao lisica

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petković je jedan od najboljih igrača Kocaelispora ove sezone. U 16 utakmica je zabio šest golova i dodao jednu asistenciju

Fenerbahče je pobijedio Kocaelispor 2-0 u gostima u 20. kolu turskog prvenstva, a Bruno Petković dospio je u središte pozornosti jer je nakon utakmice zapljeskao gostujućim navijačima. Trener Fenerbahčea Domenico Tedesco pohvalio je Hrvata nakon utakmice. 

- Petković ponekad igra kao pivot. Vraća se po loptu, sudjeluje u izgradnji napada. U kaznenom prostoru je lukav poput lisice, ali njegova uloga tu ne prestaje - rekao je njemački trener i dodao:

- Svojim kretanjem i povlačenjem u dubinu otvara prostor krilnim igračima. Radi to vrlo inteligentno, što Kocaelisporu omogućuje da bude opasniji u napadu. 

Petković je jedan od najboljih igrača Kocaelispora ove sezone. U 16 utakmica je zabio šest golova i dodao jednu asistenciju. 

