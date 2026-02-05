Trener Fenerbahčea nahvalio Petkovića: Lukav je kao lisica

Fenerbahče je pobijedio Kocaelispor 2-0 u gostima u 20. kolu turskog prvenstva, a Bruno Petković dospio je u središte pozornosti jer je nakon utakmice zapljeskao gostujućim navijačima. Trener Fenerbahčea Domenico Tedesco pohvalio je Hrvata nakon utakmice.

- Petković ponekad igra kao pivot. Vraća se po loptu, sudjeluje u izgradnji napada. U kaznenom prostoru je lukav poput lisice, ali njegova uloga tu ne prestaje - rekao je njemački trener i dodao:

- Svojim kretanjem i povlačenjem u dubinu otvara prostor krilnim igračima. Radi to vrlo inteligentno, što Kocaelisporu omogućuje da bude opasniji u napadu.

Petković je jedan od najboljih igrača Kocaelispora ove sezone. U 16 utakmica je zabio šest golova i dodao jednu asistenciju.