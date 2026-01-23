Trener Foresta poludio na Igora Pajača. Nije sudio penal, a onda dao izravni crveni. Pogledajte

Nottingham Forest izgubio je kod Brage u 7. kolu Europske lige 1-0. Engleski sastav nije izgledao najbolje na terenu ikao je bio favorit, a jednu od glanih uloga imao je hrvatski sudac Igor Pajač. Momčad Seana Dychea, na čelu s njim, u jednom je trenutku potpuno poludila na hrvatskog suca zbog nedosuđenog penala i crvenog kartona.

Foto: Rita Franca

Sve je krenulo izbrdo za Forest u 53. minuti kada je Gibbs-White promašio penal. Samo minutu nakon toga bili su u novim problemima jer je Yates spremio loptu u vlastitu mrežu nakon dobre akcije Brage i engleski sastav je bio u zaostatku. Nikako nije uspio probiti Bragu, a onda potpuni kaos pred kraj utakmice, a u svemu je sudjelovao Igor Pajač.

U 88. minuti Moutinho je srušio Ndoyea u kaznenom prostoru i igrači Foresta odmah su "graknuli" i tražili penal. Pajač je odmahnuo rukom i odmah dao žuti karton igraču gostujuće momčadi zbog simuliranja. Dyche je poludio uz teren, a onda mu je Pajač dao još razloga za to. U 94. minuti je pokazao izravan crveni karton Andersonu zbog prigovora i nastao je kaos među igračima i trenerima Forresta. Pajač je ostao pri svojoj odluci, Englezi se nisu vratili i Braga je odnijela tri boda.

