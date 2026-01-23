Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: SPORNA SITUACIJA

Trener Foresta poludio na Igora Pajača. Nije sudio penal, a onda dao izravni crveni. Pogledajte

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Trener Foresta poludio na Igora Pajača. Nije sudio penal, a onda dao izravni crveni. Pogledajte
Foto: Rita Franca

Nottingham Forest poražen od Brage 1-0! Hrvatski sudac Igor Pajač u centru pažnje zbog spornog penala i crvenog kartona. Dyche poludio na terenu

Admiral

Nottingham Forest izgubio je kod Brage u 7. kolu Europske lige 1-0. Engleski sastav nije izgledao najbolje na terenu ikao je bio favorit, a jednu od glanih uloga imao je hrvatski sudac Igor Pajač. Momčad Seana Dychea, na čelu s njim, u jednom je trenutku potpuno poludila na hrvatskog suca zbog nedosuđenog penala i crvenog kartona.

UEFA Europa League - S.C. Braga v Nottingham Forest
Foto: Rita Franca

Sve je krenulo izbrdo za Forest u 53. minuti kada je Gibbs-White promašio penal. Samo minutu nakon toga bili su u novim problemima jer je Yates spremio loptu u vlastitu mrežu nakon dobre akcije Brage i engleski sastav je bio u zaostatku. Nikako nije uspio probiti Bragu, a onda potpuni kaos pred kraj utakmice, a u svemu je sudjelovao Igor Pajač.

U 88. minuti Moutinho je srušio Ndoyea u kaznenom prostoru i igrači Foresta odmah su "graknuli" i tražili penal. Pajač je odmahnuo rukom i odmah dao žuti karton igraču gostujuće momčadi zbog simuliranja. Dyche je poludio uz teren, a onda mu je Pajač dao još razloga za to. U 94. minuti je pokazao izravan crveni karton Andersonu zbog prigovora i nastao je kaos među igračima i trenerima Forresta. Pajač je ostao pri svojoj odluci, Englezi se nisu vratili i Braga je odnijela tri boda.

Situacije pogledajte OVDJE.


Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji
DOZNAJEMO Dragulj Barcelone želi u Dinamo! 'Modri' su na pragu spektakularnog posla
OLMOVIM PUTEM

DOZNAJEMO Dragulj Barcelone želi u Dinamo! 'Modri' su na pragu spektakularnog posla

Dinamo planira senzacionalan potez! Blizu je dogovora oko dolaska Danija Rodrigueza iz Barcelone, mladog talenta La Masije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026