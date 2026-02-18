Trener Genka: Dinamo je jaka momčad s dobrim veznjacima

Dinamo za osminu finala Europske lige mora proći belgijski Genk. Prva utakmica igra se u četvrtak na Maksimiru u 18.45, a "modre" očekuje jako težak zadatak. Genk ne briljira u prvenstvu, ali je jako dobro odradio ligašku fazu Europske lige, a i u dobrom je ritmu u zadnjih nekoliko utakmica. Mario Kovačević najavio je susret, a nakon njega to je učinio i trener belgijske momčadi, Nicky Hayen.

- Razmišljamo i o Dinamu i o utakmici u prvenstvu jer su nam obje jako važne. Gledamo da imamo najbolji izbor igrača u obje utakmice. Prvenstvo i Europu gledamo na isti način. Svako natjecanje je poseban izazov - rekao je Hayen pa komentirao Dinamo:

- Neću ga uspoređivati ni s kim. Jaka momčad, imaju visokog napadača i dobar vezni red, no kad smo na svom maksimumu možemo igrati dobar nogomet.

Spomenuo je mladog talenta Konstantinosa Karetsasa, koji je najveća uzdanica Genka, a komentirao je izbor prvih 11.

- Konstantinos Karetsas ima puno kvaliteta, jako je efikasan u nekim situacijama. Ima i druge karakteristike, želimo ga što bliže golu. Ozljeda nemamo. Teško je napraviti najbolji izbor oko početnog sastava. Moramo biti uspješni, neovisno o tome tko igra, često su nam pomagali igrači s klupe. Atmosfera je bolja, igrači su fokusirani, i na klupi i u startnoj postavi, pozitivni smo - zaključio je.