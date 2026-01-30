Obavijesti

DRUGAČIJE JE GOVORIO

Trener Girone promijenio priču oko Livakovića: Nismo imali nikakvih problema s njim...

Piše HINA,
3
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

S Livakovićem nismo imali problema, ali za njega je bilo najbolje otići. Također je to najbolje i za nas s obzirom da se ovdje nije osjećao dobro i nije htio braniti, rekao je Miguel Sanchez

Admiral

Gironin trener Michel Sanchez rekao je u petak da taj katalonski klub nije bio u sukobu s hrvatskim vratarom Dominikom Livakovićem koji je nakon pola sezone otišao u zagrebački Dinamo bez ijednog nastupa.

Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled 00:21
Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

- Nismo imali nikakvih problema s njim. Jedini problem nam je bio kada smo imali na raspolaganju samo Gazzanigu, što više nije slučaj - izjavio je Sanchez na konferenciji za medije uoči subotnje utakmice s Oviedom u španjolskom prvenstvu.

Livaković, 31-godišnji hrvatski reprezentativac, ljetos je došao iz turskog Fenerbahçea na jednogodišnju posudbu u Gironu, ali je u prvenstvu branio 34-godišnji Gazzaniga. 

Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sanchez je Livakovića htio staviti među vratnice u početna dva kola Kupa kralja protiv niželigaša Constance i Ourensea, ali nije bio spreman braniti u njima. Protiv Constance je "osjećao bol u leđima", a protiv Ourensea "nije htio braniti" jer zbog tog nastupa ne bi kasnije mogao otići u drugi klub, a gdje bi branjenjem izborio odlazak na Svjetsko prvenstvo, rekao je u prosincu Gironin trener.

- S Livakovićem nismo imali problema, ali za njega je bilo najbolje otići. Također je to najbolje i za nas s obzirom da se ovdje nije osjećao dobro i nije htio braniti - izjavio je Sanchez.

Hrvatski vratar je zatražio odlazak tijekom zimskog prijelaznog roka kako bi se vratio u Dinamo, gdje je već  branio od 2016. do 2023., i tako spreman dočekao Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom u lipnju. S obzirom da je u kolovozu nastupio za Fenerbahçe, ali ne kasnije i za Gironu, može biti registriran i za treći klub u istoj sezoni.

Dinamo je ?ak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Dinamo je ?ak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Livaković je obavio liječnički pregled u Zagrebu i postao novi vratar vodeće momčadi hrvatskog prvenstva.

"Dobro došao doma", poručio je Dinamo preko društvene mreže X. Fenerbahçe ga je posudio do kraja sezone.

"Girona i Fenerbahçe postigli su dogovor o ranijem prekidu posudbe Dominika Livakovića. Želimo mu puno sreće u sportskoj karijeri", priopćio je klub iz Katalonije.

Girona, koja zauzima 10. mjesto među 20 klubova u Primeri, dovela je prošli tjedan njemačkog vratara Andre Ter-Stegena iz Barcelone. Ter Stegen je debitirao u ponedjeljak u remiju 1-1 s Getafeom, a na klupi za pričuve sjedili su Gazzaniga i mladi Vladislav Krapivcov.

