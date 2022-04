Trener Hajduka: Kritizirali ste kad je Livaja zabijao, a i sad jer ne zabija. Baš ste teška publika

Koga nema bez njega se može i mora, stara je mantra sportskih trenera u situaciji u kojoj se danas nalazi Valdas Dambrauskas.

Trener Hajduka ostao je bez Marca Fossatija i Stipe Biuka, koji su u Koprivnici zaradili treći žuti karton, ostao je i bez Jana Mlakara koji se priključio od ranije ozlijeđenima Janiju Atanasovu, Josipu Vukoviću i Lukasu Grgiću, kao i Emira Sahitija koji je otputovao na pogreb majci na Kosovo. Sastav koji će sutra istrčati protiv Hrvatskog dragovoljca umnogome će ovisiti o tome hoće li Lukas Grgić moći pomoći ili ne.

No bez obzira na sve nedaće, pred Hajdukom je imperativ pobjede protiv momčadi koju su na gostovanju svladali 3-0 ,a sva tri gola postigao je Marko Livaja, koji se nakon utakmice suspenzije vraća u konkurenciju. Trener je na početku izrazio sućut Emiru Sahitiju, čija je majka Zerifa preminula.

- Sve naše misli i molitve su s Emirom zbog njegove osobne situacije. Neke su stvari u životu veće od nogometa. Svi ga podržavamo i želimo mu da ostane jak. Što se tiče ostalih, Fossati i Biuk su kao što znamo suspendirani, Vuković, Mlakar i Atanasov su ozlijeđeni, Grgić je odradio tek dva treninga...

Koliko je remi u Koprivnici ostavio traga na igračima?

- Borit ćemo se dok god imamo teoretske šanse. Znamo da već dugo nije sve u našim rukama, moramo se koncentrirati na svaku sljedeću utakmicu i svatko tko zaigra mora dati sve od sebe. Jako smo razočarani ishodom prošle utakmice, ali na žalost to ne možemo promijeniti. Puno je razloga zbog čega je ona tako završila, ali sad je to za nama, vratili smo se kući, trenirali, imamo još jedan trening i video analizu, i vjerujem da ćemo biti na nivou koji želimo.

Dragovoljac najavljuje da dolazi po pobjedu jer im treba u borbi za opstanak. Par riječi o njima?

- Mi razmišljamo samo što mi moramo napraviti, a ne što moraju napraviti oni. Oni su agresivni, napredovali su, njihov stil i formacija su sada drugačiji, zabijaju golove, imaju opasne igrače u kontranapadu. To je sve što ću reći, a koliko njima treba bodova za ostanak, to nije moja briga.

Imate problema u sredini terena. Može li Lovrencsics odigrati u toj ulozi?

- U prošloj smo utakmici improvizirali u veznom redu, i ne samo u toj liniji. Nije to nivo koji trebamo, ali riskiramo tražeći mogućnosti. Nismo tražili remi nego gol i pobjedu koja nije došla. Sutra je nova utakmica, opet ćemo tražiti najbolje igrače koje možemo i pobjedu. Na koncu dana. Krovinović je još tu, Čolina ima iskustvo utakmice igranja na toj poziciji. Svi su blizu nastupa, pa i Pukštas. Ima razloga zbog čega nismo koristili mlade, neki su igrali, a trebali smo iskustvo i gol. Sutra je druga priča i vidjet ćemo što ćemo posložiti. Pukštas, Brajković i Krolo treniraju s momčadi i u kombinacijama su za nastup, ali u subotu juniore očekuje veliki derbi s Dinamom. Razgovarali smo s trenerom juniora i dogovorili strategiju. Razumijemo ih i želimo im dati podršku uoči derbija, ako netko bude nastupio sutra za seniore, u subotu će biti van konkurencije. Surađujemo na najbolji mogući način.

Jeste li pričali s Livajom, nije zabio gol već osam utakmica i ne igra na razini na koju nas je navikao?

- Neki se igrači vide samo kad zabijaju, ali on nije taj. Kako on igra svaku utakmicu i kako čini ostale boljima, to je fantastično. Kritizirani smo da samo Livaja zabija i da ovisimo o njemu, a evo, imali smo i bez njegovih golova neke dobre utakmice i pobjede. Sad nas kritizirate zbog toga jer Livaja ne zabija. Vi ste teška publika za zadovoljiti. Livaja je više od strijelca, i kad ne zabija njegova pojava na terenu daje momčadi nivo više. Sutra će igrati i to je sve što treba reći.

Može li Katić zaigrati kao zadnji vezni?

- Vjerojatno nećemo tako početi, ali tko zna kako će se utakmica razvijati. Možemo kombinirati, možda u nekoj postavci takvog igrača i ne trebamo. Vidjet ćemo, golovi mijenjaju potrebe i zahtjeve utakmice.

