Trener Hajduka Leko oglasio se o mogućem dolasku Perišića i progovorio o ostanku Vuškovića

Desetorica igrača napustila su Poljud, a samo dvojica su došla. Ivan Leko se na pripremama krpao s juniorima, dok je nekolicina igrala na neprirodnoj poziciji. Za nešto više od drugog mjesta, a svjestan je toga i sam trener, Hajduku je potrebno nekoliko pojačanja koji će donijeti dimenziju više u kvaliteti i šira klupa. Igra u prve četiri utakmice nije ulijevala optimizam navijačima za početak sezone, ali Trabzonspor je došao kao naručen.

Hajduk je u posljednjem prijateljskom dvoboju srušio Trabzon Nenada Bjelice i Mislava Oršića (2-0). Napadačka igra oku vrlo atraktivna, a u obrani agresivno i čvrsto. Ono što Leko i želi. Splićani su dominirali bez najboljeg igrača Marka Livaje koji je dobio poštedu pa slavili golovima Ivana Dolčeka ii Darija Melnjaka te tako u stilu najavili početak sezone ii derbi protiv Dinama za tjedan dana u Superkupu.

- Imali smo dobrih momenata u napadu i u obrani, ovo je bilo dobro. Dobro nam je došla utakmica radi samopouzdanja i to je nagrada za dobar rad ova tri tjedna. Momci stvarno dobro rade. Ali ne trebamo se zavaravati, protivnik je počeo trenirati prije pet dana, njima fali deset reprezentativaca, tako da nećemo od ovoga raditi neku veliku feštu - rekao je trener Hajduka Ivan Leko pa nastavio:

- Niti jedna utakmica koju odigraš dobro ne znači da si nešto puno bolji nego prije par dana, kao što niti loših pola sata ili 45 minuta ne znači da se treba raditi drama. Mislim da smo mi uvijek tu negdje jer ne možete u dva, tri dana nešto veliko promijeniti. Ovo je čisto da se uči, da se prepoznaju razne situacije, kad bi kasnije došli takvi trenuci da momčad izreagira kako treba.

Foto: Ante Buškulić/24sata

Marko Livaja odgledao je susret s tribina, no Hajduk je ovaj put i bez njega izgledao vrlo dobro.

- Ja sam malo naivan kad kažem da je Livaja naš najbolji igrač i da gradimo momčad oko njega, ali to je istina, ne lažem. A opet, lijepo je dobiti bez Marka. I lani smo igrali dobre partije i Marko nije uvijek bio "match man". Evo, primjerice u Koprivnici, gdje nismo puno dobivali, mi smo dobili utakmicu bez Livaje. Livaja je naš najbolji igrač i ja sam sretan da ga imam, ali momci su pokazali da svi imaju kvalitetu i kad nema Marka drugi trebaju preuzeti.

Leko: Perišić? Pitam ja vas

Je li protiv Trabzonspora istrčala prva postava koja će igrati i protiv Dinama?

- Nije ovo 11 za Maksimir. Blizu je, ali pokušavamo svaku utakmicu napraviti dvije rotacije, Imamo 13,14 startera u ovom trenutku i još tri, četiri, koja možemo koristiti. Svi bismo htjeli više i bolje, nadam se da ovo nije kompletna momčad Hajduka.

Vušković? Računamo na njega, to je momak od 16 godina, ima uspona i padova, nastojimo ga dozirati da ga ne izgubimo. To je najveći talent koji smo godinama imali ovdje, kad će se prodati i hoće li, to ne znam...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li Perišić blizu Hajduka?

- Ne znam to, to mogu i ja vas pitati. Nisam se čuo, ja sam trener i bavim se time. Imamo skaute, direktora i predsjednika koji se bave svojim poslom.

Jeste li zadovoljni s pripremama?

- Nisam baš, uvijek čovjek želi više. Zadovoljan sam sa željom, voljom, atmosferom među igračima i stručnim stožerom. Svi žive za klub i svi bi htjeli biti bolji. To je plus, ali ja uvijek želim više, trudit ćemo se biti bolji i raditi više. Mi želimo igrati u dvije brzine. Posjed za samopouzdanje, želimo ubrzanje na bokove. Premalo lopti dolazi gore gdje želimo. Što više puta dođeš gore, imaš više šanse zabiti gol. To nam je mana i nedostatak koji bismo htjeli popraviti - rekao je Leko pa rekao što misli o Dinamu.

- Dinamo? Pratimo ih kao što i oni nas prate. O Dinamu se sve zna, četiri igrača iz prvih 11 igra za Hrvatsku. Znamo dobro njihovu kvalitetu, respektiramo ih, ali se ne petljamo u njih.

Leon Dajaku nedavno je potpisao za Hajduk, a za tjedan dana mogao bi zaigrati od prve minute protiv Dinama.

- Dobar je, trudi se, želi. U tri godine nije iskoristio svoj talent, tu smo da pomognemo jedni drugima, on nama i mi njemu da oživi karijeru.

Ivan Dolček vratio se u Hajduk nakon posudbe u Šibeniku. Došao je s ciljem da se nametne u prvoj postavi, a na pripremama je pokazao kako je u dobroj formi i spreman za novu sezonu.

- Sve je bilo odlično na pripremama, dobri uvjeti, tereni, utakmice... sve super. Ja sam zadovoljan svojom igrom, dobro se osjećam, u dobroj sam formi, ali trener odlučuje tko će u prvi sastav. Godina dana u Šibeniku mi je puno pomogla, dobro sam igrao, zabio sam nekoliko golova i to me podiglo na višu razinu. Baš kao što je trener rekao, pripreme nisu bile 'ubijačina, bilo je puno utakmica i trebalo je sve to uskladiti. Dobro sve prošlo. Danas smo protiv Trabzonspora dominirali i spremni smo. Dajaku? Odlično se uklopio, snašao, druži se sa svima... Superkup će biti teška utakmica, puno elana, borbe i neka bolji pobijedi - kazao je Dolček.