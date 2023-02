Trener Hajduka: Nisam došao ovdje trenirati juniore! I ja bih zviždao da sam bio na tribini

Otkako je prije pet godina ušla u HNL, Gorica je godinama bila Hajdukova crna mačka. Splićani su iz petog pokušaja pobijedili Goricu, a gostovanje u Turopolju tek je bilo prava enigma. To su dočekali tek 2021. godine i to iz osmog pokušaja. U međuvremenu je Gorica postala Hajduku stalna mušterija, ali ovaj put su se vratile fobije iz prošlosti. Goričani su im skoro zagorčali život i ugasili im snove o naslovu prvaka.

Hajduk je na jedvite jade pobijedio Goricu (2-1) na Poljudu u 22. kolu HNL-a. Livaja je doveo Splićane u vodstvo u 59. minuti, ali Slavko Bralić je izjednačio samo pet minuta kasnije. U tim trenucima se Gorica razgoropadila i prijetila, promašila je zicer za vodstvo, a samo 30 sekundi kasnije Nikola Kalinić je zabio za 2-1 u 78. minuti. Momčad iz Turopolja je do kraja susreta imala nekoliko prilika za remi, no opet su ostali bez svega.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je imao sreće, ali i klasu svojih najvećih zvijezda, ono što Gorica nema. No, situacija je daleko od idealne. Ivan Leko nikako ne može biti zadovoljan igrom svoje momčadi koja je u pojedinim periodima utakmice bila u podređenom položaju protiv posljednje momčadi prvenstva. Jedan od razloga leži u tome što ne može računati na brojne prvotimce poput Eleza, Awaziema, Borevkovića, Kalika, Grgića, a na dan utakmice otpao je i Melnjak. Leko ni približno nema takvu širinu da može zamijeniti takve igrače.

- Jako sam sretan što smo pobijedili jer igra se za bodove, treba dobiti kako god, na bilo koji način... Nastojim naći u svlačionici par dobrih stvari, to su tri boda, volja momčadi koja je u totalnom disbalansu, bez puno toga.... Ali duboki osjećaj ne vara, da sam ja bio na tribini i ja bi zviždao i govorio što je ovo....

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog čega se ovo događa?

- Činjenica je, ali nemojte to shvatiti kao moju ispriku, od momčadi koju smo pripremali u Istri, osam od deset igrača ovdje nema. Pogledajte i jače momčadi od naše, kad im fali jedan ili dva igrača to je kukanje i plakanje, ne mogu dobiti nikoga. Imali smo tjedan dana nakon Varaždina za pripremu, ali ispadnu ti tri igrača iz postave, i to se vidi. Neka ideja postoji, ali kad moraš improvizirati, onda dobiješ to što dobiješ.

Kako se resetirati i spremiti za Dinamo?

- Kako? Ja se ne mogu resetirati večeras, ja mislim na Goricu, pa ljudi su nam deset puta pucali na gol u zadnjih deset minuta. Treba se isprazniti i pripremiti, pa onda otići na veliku utakmicu u Zagreb, na utakmicu kojoj se svi vesele, od djece, preko očeva i matera, do baka i djedova.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Loše branite prekide?

- Nemamo visine, kod njih su petorica od 190 cm, a mi to nemamo. Kad ubacujemo Elvisa Letaja, Yassina Benrahoua, Mikanovića.. to je to. Ja to vidim, kao što i vi vidite, ali to je tako....

Prešli ste na 4-4-2 romb u nastavku utakmice, koja je pozadina te odluke?

- Nismo bili dobri pa smo htjeli na ludilo i preskakanje igre dobiti nešto... Nisam ljubitelj toga, istina, zabili smo gol, ali smo mogli primiti pet....

Puno je igrača ozlijeđeno zbog loših terena na kojima igraju i treniraju, a nedostaje vam igrača i za postavu?

- Slažem se s vama, kad sam govorio o 4-5 igrača koje nam nedostaju, nisam to govorio da plačem i kukam, nego zato jer smo ostali bez osam - devet. Nisam ja došao promovirati juniore, da ih igra odjednom 11-12. Tereni su loši, na pripremama su bili loši, i ovdje su loši, nije to samo kod nas, i u Varaždinu... To nije nogomet, to je tvrdo kao beton, bez vode... Ja očekujem gledati brzinu, kvalitetu, da se igra nogomet, a na takvim terenima se nogomet ne može igrati. U Europi se sve zeleni i lopte idu kao metak i ako želimo igrati treba dati trave i vode da se može igrati nogomet. Ne kažem da je to danas bio problem, ali je općenito.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kakva je situacija, tko bi se mogao vratiti do Dinama?

- Loša, to su mehaničke ozljede. Nećemo kukati, ali da barem imam juniore, da mi budu na treningu pa da možemo normalno trenirati.

Između gostovanja kod Dinama i Osijeka juniori igraju s Manchester Cityjem, hoćete li im dati da igraju tu utakmicu ili...?

- Moj stav je da bi meni bilo žao da ne dam momcima da igraju tu utakmicu. To je za imidž kluba, za status kluba isto važno. Hajduk ne postoji dugo u Europi i grijeh je ne dati momcima da igraju. Postavljate nezgodna, ali dobra pitanja. Ali normalno je da ćemo davati priliku mladima, mi smo takav klub. Prijatelj me podsjetio da smo 2001. godine kad smo bili prvaci, od 27 igrača je 21 bilo iz pogona Hajduka. To je prvo, naš je to bio forte i sigurno da klub i svaki trener to treba respektirati. Drugo, ti su momci dobri...

