Hajduk kaznio Mikanovića! Ivanković: Moramo zaustaviti rasipanje ugleda, a Perišić kreće

Nakon silne euforije i medijske ofenzive Hajduk je uplovio u mirne vode, vijesti s Poljuda u zadnje vrijeme dolaze na kapaljku, svi su se nekako primirili i čekaju da sezona završi. Što prije to bolje... U tom i takvom svjetlu odvijaju se treninzi prve momčadi i iščekuju preostale tri utakmice koje ne odlučuju ni o čemu. Hajduk igra za prestiž, za popravljanje dojma a trener Jure Ivanković pokušava dati priliku mladim igračima da se pokažu. Sljedeći ogled je u Puli, protiv Istre, uoči kojeg je trener Ivanković pojasnio i situaciju oko Dine Mikanovića. Naime, on je verbalno napao dio novinara zbog pogrešne informacije koju je objavio jedan medij, da je utakmicu protiv Varaždina propustio zbog nediscipline, a ne ozljede.

Pokretanje videa... 01:36 Poljud | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Dino je nakon utakmice neprimjereno reagirao na neistinitu informaciju koja je objavljena na T-portalu. Njegov istup je bio neprimjeren, on je kažnjen po klupskom pravilniku, cijeli iznos je kao i uvijek uplaćen udruzi Bilo srce. Mikanović se nekima ispričao osobno i preko naše službe za odnose s javnošću te izrazio želju da i ovim putem izrazi željenje, a i mi kao klub se ispričavamo – poručili su iz kluba, a trener Ivanović je dodao:

- Sahiti i Diallo su se vratili u trenažni proces nakon suspenzije od jedne utakmice. Sahiti je nažalost dobio udarac u oko na treningu i neće biti u konkurenciji za Pulu, a Diallo trenira normalno i konkurira. Kazne su naše interne stvari, dogovorili smo se kako ćemo postupati i igrači su svjesni da moraju profesionalno odraditi posao do kraja.

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tko se sve vratio u odnosu na prošlu utakmicu i za koga možemo očekivati minutažu u Puli?

Ostali smo bez tri igrača što se tiše zadnje utakmice, Benrahou je van sastava, Prpić je dobio udarac u koljeno, Kalik u kuk... Nemamo igrača koji se vraćaju, Livaja je u treningu i jedini koji bi se mogao vratiti, ali to njegovo koljeno i dalje je bolno i tek ćemo nakon sutrašnjeg jutarnjeg treninga odlučiti hoće li s nama na put ili ne. Jučer nije uspio odraditi trening do kraja, osjetio je bol, to je specifična ozljeda, on ima dosta kontakata i nepravilnih kretnji i to mu nanosi bol. Bolje ne riskirati da ne bude novih ozljeda. On je u teškoj situaciji, često igra i preko bolji i to mu se sad vratilo. Nadam se da dočekati sljedeću sezonu spreman.

Kako ste doživjeli poraz u zadnjoj utakmici, koji je bio i te kako neočekivan nakon dvije pobjede i kakve – takve stabilizacije momčadi?

- Sve nas je to pogodio i razočarao, očekivali smo da nakon dvije pobjede nastavimo rasti, po meni je najupitniji bio sam pristup, nismo izgledali dobro što se tiče energije i motivacije, a kao to ne izjednačiš sa suparnikom, bez obzira na kvalitetu, nemaš se čemu nadati jer su svi čvrsti i organizirani, pogotovo kad igraju protiv Hajduka. Nadam se da je to iza nas.

Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kladionice su izbacile popis kandidata za trenera Hajduka, tu su imena poput Tomića, Bjelice, Keka... čak je tu i Lucescu. Vas nitko ne spominje?

- Moj zadatak je privesti sezonu kraju, takav je dogovor u klubu, nakon toga ću biti na nekoj drugoj funkciji, neću biti trener prve momčadi i nije mi čudno što me nema u ponudi...

Kako igrače podići, osjećate li da su se predali ili osjećate da žele pobijediti?

- Velika je čast i zadovoljstvo biti na ovoj funkciji, ali je izazovno i teško zbog situacije u kojoj smo se našli. Za sportaša je ustrajnost u motivaciji ključna, ako vi morate nekoga motivirati, onda ste negdje debelo pogriješili u izboru igrača po pitanju karaktera. Ja pokušavam na njih prebaciti da pokažu unutarnju motivaciju, nije isto kad dopustite da se suparnici u HNL-u izruguju s vama. Ne zaslužuje to ni klub ni navijači. Ako izgubite gard i ako suparnici nemaju strah kad ovdje dolaze ili kad mi idemo gore, onda je to minus i za iduću sezonu. Moramo zaustaviti rasipanje ugleda.

Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mogu li stranci doživjeti emociju Hajduka, kako ih vi osjećate?

- Vidi se i na treningu i na utakmicama, činjenica je da oni ne doživljavaju klub kao mi, ali ako su posvećeni treningu i ako rade na sebi, onda je to dovoljno dobro i za nas. Ne bih dijelio momčad na strance i domaće, podjednaka je odgovornost na svima nama. Što se tiče sljedeće sezone moramo puno pametnije birati i donositi odluke.

Kako se osjeća Perišić?

- Osjećam da napreduje, svjestan je činjenice da to ide sporo, to je i očekivano, dogodi se i njemu slabiji dan. Postoji mogućnost da krene od prve minute u Puli, na nekoj svojoj prirodnoj poziciji, da dade doprinos i da se spremi za ono što ga čeka.

Tramezzani je ostavio dobar trag na Poljudu?

- Od njegovog dolaska su se stabilizirali, disciplinirani su i čvrsti u obrani, potentni su i brzi, iz čvrstog bloka dolaze u priliku zabiti gol, dosta dobro to izgledaju, nemaju imperativ i djeluju kao momčad. Ja bi ih tako opisao.

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Istra ima veći motiv, kako odgovoriti pristupom i borbenošću?

- Motivacija mora biti na visokom nivou igranja za Hajduk. To mora biti najveća motivacija i ne smije biti uvjetovana suparnikom. To je put koji moramo slijediti, da imamo maksimalnu motivaciju bez obzira na suparnika. Napravit ćemo balans da smo dobri, energični, i da imamo brzine prema naprijed, da odgovorimo svim zahtjevima.

Tko će od mladih na put?

- Idu uz Skoku i Durdova još i Jurak i Jurić - Petrašilo koji će čekati priliku s klupe, i nadam se da će dobiti minutažu.

Kakva je vaša procjena Brekala i Kleinheislera, hoćete li dati preporuku da ostanu ili ne?

- Svi zajedno kao stručni stožer ćemo podnijeti izvješće, razgovarali smo već s predsjednikom ali nećemo sada o tome, kad završi sezona bit ćemo sigurniji u svoje odluke.