NAHVALIO HRVATA

Trener Hoffenheima: Kramarića svi slušaju. Mislim da je od Luke Modrića naučio da ide polako

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Trener Hoffenheima: Kramarića svi slušaju. Mislim da je od Luke Modrića naučio da ide polako
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Njegova riječ ima težinu, njega svi slušaju. To je ono što odlikuje vođu. Prije utakmice jasno ih je podsjetio na naš put i na ono što želimo ostvariti - rekao je Ilzer o Kramarićevoj važnosti u Hoffenheimu

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić (34) nastavlja sa sjajnom formom u dresu Hoffenheima. Hrvat je s dva gola predvodio svoj klub do pobjede protiv Borussije Dortmund (2-1) u 30. kolu Bundeslige. Kramarić je tako došao do 12. gola u 30 nastupa ove sezone u njemačkoj ligi, a postao je legenda Hoffenheima s ukupno 138 golova u Bundesligi. 

Nakon utakmice protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač (54), trener Hoffenheima Christian Ilzer (48)  nije štedio na riječima hvale za Kramarića. 

Fussball, Bundesliga [Bundesliga], TSG 1899 Hoffenheim - Wolfsburg
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

- Posebna pohvala ide Andreju Kramariću, koji vas kao trenera čini vrlo opuštenim u ovakvim situacijama. Iako je već dugo s nama, on iz dana u dan vježba osnovne stvari poput izvođenja jedanaesteraca. Samo tako možete u utakmici ostaviti dojam da ste potpuno sigurni. To je odlika najboljih igrača i ono što ga u konačnici čini istinskim velikanom ovog sporta - izjavio je. 

U BUNDESLIGI VIDEO Kramarić dvaput zabio s bijele točke i srušio Dortmund!
VIDEO Kramarić dvaput zabio s bijele točke i srušio Dortmund!

Kramariću ugovor u Hoffenheimu istječe na ljeto ove godine, a u klubu igra već cijelo desetljeće, od 2016. Nedavno su se pojavile informacije kako mu je klub ponudio novi ugovor, a Ilzer ističe kako želi da Hrvat ostane u Njemačkoj. 

- Sa sportskog stajališta mogu samo reći da zbog Andrejeva iskustva i kvalitete apsolutno želimo da i dalje nosi dres Hoffenheima. Koliko znam, pregovori dobro napreduju i neće još dugo trajati. Mislim da je od Luke Modrića naučio da treba ići polako. 

SASTANAK U LONDONU Insajder: Hoffenheim ponudio novi ugovor Andreju Kramariću
Insajder: Hoffenheim ponudio novi ugovor Andreju Kramariću
TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg
Foto: Uwe Anspach/DPA

Ilzer je otkrio kako je Kramarić u svlačionici uoči utakmice održao motivacijski govor te da ima poštovanje svih suigrača. 

- Njegova riječ ima težinu, njega svi slušaju. To je ono što odlikuje vođu. Prije utakmice jasno ih je podsjetio na naš put i na ono što želimo ostvariti. Rekao sam dečkima da trebamo sanjati, ali da se snovi moraju zaslužiti ulaganjem i radom, što smo danas i učinili - rekao je.

- Golema je razlika igrate li protiv Mbappéa, Haalanda ili Laminea Yamala, protiv Barcelone, Reala ili Manchester Cityja. To je moja poruka. Moramo sanjati, ali moramo dati sve od sebe. Zaslužili smo ovo ove godine, možemo to ostvariti, imamo potencijal i moramo tome pristupiti s puno odgovornosti. A tko ne može podnijeti ovaj pritisak, ne bi trebao igrati nogomet. Moramo ostati usredotočeni u posljednja četiri kola i boriti se za život jer jednostavno želimo doći do Lige prvaka, to je činjenica - rekao je Kramarić suigračima, a prenosi Kicker. 

Hoffenheim je trenutačno peta momčad Bundeslige s 54 boda, a šesti Leverkusen zaostaje dva boda.

Komentari 0
