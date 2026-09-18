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MERLIN POLZIN

Trener HSV-a odmah pohvalio Vuškovića: U vrhunskoj je formi. Vidi se da je puno radio na sebi

Piše Issa Kralj,
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Trener HSV-a odmah pohvalio Vuškovića: U vrhunskoj je formi. Vidi se da je puno radio na sebi
Foto: HSV
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Sada je postao još zreliji kao osoba. To se primijeti od prvog trenutka. Jasno je koliko je dobar igrač, ali i da ima osobnost koja suigrače oko njega čini boljima, rekao je trener HSV-a Merlin Polzin

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Mario Vušković se početkom tjedna vratio treninzima HSV-a nakon što mu je skoro istekla četverogodišnja suspenzija zbog dopinga. Do kraja suspenzije ostalo je još dva mjeseca, a Vušković je uz ovacije na stadionu pred 7500 navijača dočekan na treningu. 

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Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima VIDEO
Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima | Video: 24sata/privatna arhiva

HSV u četvrtom kolu Bundeslige čeka susret protiv Kolna, a Hrvat će prvi službeni nastup morati čekati do sredine studenog. Vušković je odmah po povratku treninzima i pogodio u suprotne rašlje, a iako neće moći još neko vrijeme konkurirati treneru Merlinu Polzinu za prvih 11, on je imao samo riječi hvale za starijeg brata hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića. 

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- On je i prije suspenzije bio nevjerojatno talentiran, a sada je postao još zreliji kao osoba. To se primijeti od prvog trenutka. Jasno je koliko je dobar igrač, ali i da ima osobnost koja suigrače oko njega čini boljima. Vrlo je zahtjevan u svemu što radi - rekao je. 

Polzin je objasnio kako je Vušković u odličnoj formi.

- Dečko je u vrhunskoj formi, koliko je to moguće u ovim okolnostima. Puno je radio na sebi i ostavlja odličan, odlučan dojam. Što se tiče sportskog dijela, cilj je postupno povećavati opterećenje. Nećemo ga promatrati kao čudotvorca niti odmah očekivati nemoguće. Svjesni smo koliko je dugo bio izvan terena - pohvalio ga je. 

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Komentari 1
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