VIDEO Pogledajte Vuškovićevu golčinu na prvom treningu! Brat Luka 'plakao' od smijeha....

Bio je to osmijeh sreće i olakšanja. Mario Vušković (24) u utorak je trenirao s momčadi HSV-a, koji ga je čekao tijekom četiri godine patnje i suspenzije zbog pada na dopinškom testu. Na stadionu HSV-a pozdravilo ga je oko 7500 navijača, iskazavši podršku koju je tijekom ovog teškog perioda imao sa svih strana.

“Put je bio dug, ali cilj se približava. Dobro došao nazad, Mario", pisalo je na transparentu na hrvatskom jeziku.

Kakvo je olakšanje Vušković doživio u utorak, potvrdila je i situacija s treninga, odnosno "raketa" koju je lansirao pogodivši rašlje gola. Mlađi brat Luka, koji je prošle sezone briljirao u tom njemačkom klubu, ispod videa na Instagramu HSV-a ostavio je tri emotikona koja plaču od smijeha pa podijelio i na vlastitom uz emotikon krune.

“Bio je to trenutak koji je na stadionu Volkspark izazvao uzdahe", pisao je Hamburger Morgenpost.

Njemački NDR, radiotelevizija iz Hamburga, nije baš slavio trenutak s Vuškovićem i klubom. Novinar Holger Gerska napisao je: “HSV-ova zabava za dopingiranog sportaša. HSV i njegovi navijači ipak su predaleko od zdrave sredine”. 