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VIDEO Pogledajte Vuškovićevu golčinu na prvom treningu! Brat Luka 'plakao' od smijeha....

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte Vuškovićevu golčinu na prvom treningu! Brat Luka 'plakao' od smijeha....
Foto: HSV
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Kakvo je olakšanje Vušković doživio u utorak, potvrdila je i situacija s treninga HSV-a, odnosno "raketa" koju je lansirao pogodivši rašlje gola

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Bio je to osmijeh sreće i olakšanja. Mario Vušković (24) u utorak je trenirao s momčadi HSV-a, koji ga je čekao tijekom četiri godine patnje i suspenzije zbog pada na dopinškom testu. Na stadionu HSV-a pozdravilo ga je oko 7500 navijača, iskazavši podršku koju je tijekom ovog teškog perioda imao sa svih strana.

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“Put je bio dug, ali cilj se približava. Dobro došao nazad, Mario", pisalo je na transparentu na hrvatskom jeziku.

Kakvo je olakšanje Vušković doživio u utorak, potvrdila je i situacija s treninga, odnosno "raketa" koju je lansirao pogodivši rašlje gola. Mlađi brat Luka, koji je prošle sezone briljirao u tom njemačkom klubu, ispod videa na Instagramu HSV-a ostavio je tri emotikona koja plaču od smijeha pa podijelio i na vlastitom uz emotikon krune.

“Bio je to trenutak koji je na stadionu Volkspark izazvao uzdahe", pisao je Hamburger Morgenpost.

Njemački NDR, radiotelevizija iz Hamburga, nije baš slavio trenutak s Vuškovićem i klubom. Novinar Holger Gerska napisao je: “HSV-ova zabava za dopingiranog sportaša. HSV i njegovi navijači ipak su predaleko od zdrave sredine”. 

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