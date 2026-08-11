Nogometaš nestao u potresu u Kolumbiji. Traži ga cijela ekipa

Snažan potres jačine 7,4 stupnjeva po Richteru koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju izazvao je veliku zabrinutost i u tamošnjem nogometu. Dramatične vijesti stižu iz redova prvoligaša Deportiva iz Pereire, čiji je trener Arturo Reyes potvrdio da klub nakon potresa ne uspijeva stupiti u kontakt s jednim od svojih igrača.

Reyes je u razgovoru za kolumbijski WIN Sports potvrdio da su, prema informacijama kojima klub trenutno raspolaže, obitelji igrača na sigurnom. Ipak, zbog teških oštećenja na stambenim zgradama, brojni nogometaši i njihove obitelji ne mogu se vratiti u svoje domove.

Međutim, najveću zabrinutost u klubu trenutno izaziva situacija sa 20-godišnjim nogometašem Miguelom Palaciosom. Kako je otkrio Reyes, on se nakon treninga zaputio prema svom naselju, nakon čega su u klubu potpuno izgubili kontakt s njim.

- Imamo jednog igrača, Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga vratio u svoj kvart i od tada nemamo apsolutno nikakvih vijesti o njemu. Svi smo jako zabrinuti i pokušavamo saznati šta se događa - izjavio je Reyes.

Deportivo je odmah pokrenuo potragu, a suigrači koji nisu otputovali s ostatkom momčadi pokušali su doći do njegovog naselja kako bi ga pronašli.

- Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače koji nisu putovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega - dodao je vidno zabrinuti trener.

Reyes je poručio da se cijela ekipa želi što prije vratiti u Pereiru kako bi nogometaši bili uz svoje obitelji, ali i pomogli stanovništvu koje je pogođeno ovom prirodnom katastrofom.

- Nadamo se da ćemo stići što je prije moguće i da ćemo se svi okupiti kako bismo vidjeli na koji način možemo biti korisni i pomoći ljudima zaključio je trener Deportiva.