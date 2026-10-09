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U PITANJU JE MINUTAŽA

Trener Intera odgovorio Bobanu oko Sučića: 'Ako sve svedemo na ego, ja se time neću baviti...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Trener Intera odgovorio Bobanu oko Sučića: 'Ako sve svedemo na ego, ja se time neću baviti...'
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Petar nije zaboravljen na klupi. Dobio je priliku pokazati se i zadovoljni smo. Fizički je još malo zaostajao nakon Svjetskog prvenstva. Nemojmo od toga stvarati slučaj, rekao je Chivu

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Trener Intera Cristian Chivu (45) oglasio se nakon što je Zvonimir Boban komentirao minutažu Petra Sučića (22) u Interu. Boban smatra da veznjak dobiva premalo prilika te je poručio da bi trebao razmotriti odlazak iz milanskog kluba ako se njegova situacija ne popravi. Rumunjski stručnjak odgovorio je na Bobanove komentare na konferenciji za medije uoči subotnjeg ogleda s Parmom.

Serie A - Inter Milan v Udinese
Foto: Claudia Greco

- Rijetko komentiram tuđa mišljenja. Zvonimir je za mene velikan, a znam i kontekst u kojem je izgovorio te riječi. Dolazile su nakon poraza koji nije bilo lako prihvatiti. Međutim, ne želim se previše usredotočiti na Petrove nastupe. Prošle sezone bio je među trojicom naših veznjaka s najvećom minutažom. Ako sve svedemo na početne postave i ego, to nisu stvari kojima se ja bavim - rekao je Chivu pa dodao:

- Petar nije zaboravljen na klupi. Dobio je priliku pokazati se i zadovoljni smo. Fizički je još malo zaostajao nakon Svjetskog prvenstva. Nemojmo od toga stvarati slučaj. Važan mi je, znamo što nam može dati i zadovoljni smo načinom na koji se uklapa i pokušava staviti sve svoje kvalitete na raspolaganje momčadi.

Sučić ove sezone ima veliku konkurenciju u veznom redu Intera, a ona se i povećala dolaskom Curtisa Jonesa kojeg je Chivu htio u svom sastavu. Odigrao je 212 minuta, a samo dva puta bio u početnoj postavi. Na to se osvrnuo Boban.

- On je kompletan i izvanredan igrač s puno klase i hrabrosti, a ima i osjećaj za gol. Ipak, očito je da se ne osjeća ugodno ili da ga se ne koristi kako zaslužuje. To svatko vidi. Ako se ovako nastavi, ne znam koliko ima smisla da Sučić ostane u klubu jer ga smatram jednim od najboljih veznih igrača na svijetu - rekao je Boban prije nekoliko dana.

Inter u subotu dočekuje Parmu, Jones se ozlijedio te se otvara prilika za Sučića da krene od prve minute. Ostaje za vidjeti koji će potez napraviti trener Intera.

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