Trener Istre najavio Dinamo: Velika utakmica je pred nama

U 22. kolu domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo dočekuje Istru, a utakmica je na rasporedu u subotu 14. veljače s početkom u 15 sati. Domaćini su trenutačno vodeća momčad s 45 bodova, dok je momčad Oriola Riere pala na četvrto mjesto nakon što je Varaždin uzeo tri boda Osijeku u prošlom kolu.

Zeleno-žuti izgubili su od Vukovara 3-2 koji se nalazi pri dnu tablice, dvoboj s trenutačno najboljom momčadi HNL-a biti će težak. Svjestan je toga i trener Puljana Oriol Riera koji je najavio susret na konferenciji za medije.

- U subotu je velika utakmica pred nama. Nakon Vukovara, sretni smo igrati ovakav tip utakmice gdje možemo pokazati svoju otpornost i način igre. Tjedan iza nas je bio vrlo dobar, dečki su odradili dobre treninge, sigurno da moramo još raditi na mnogim stvarima, više mentalno nego taktički, ali sretan sam. Bitno je nastaviti pritiskati, ovo je maraton koji je dugačak. Mislim da je Dinamo sada puno bolji mentalno, imaju više fokusa i koncentriraniji su na osvajanje naslova. Jaka su momčad i dobar kolektiv - rekao je Riera.

Dvije momčadi susrele su se već u studenome u sklopu 13. kola HNL-a na Aldo Drosini kada su Puljani pred domaćom publikom slavili 2-1. Međutim, Riera je naglasio da ih u subotu očekuje drukčija utakmica.

- Znam da će biti drugačija utakmica od one koju smo igrali na Drosini, ali vjerujem da ćemo imati svoje šanse i svoje trenutke. Trebamo samo biti koncentrirani i fokusirani na ono što želimo napraviti.

Riera ne može računati na Murića, Rozića i Robertssona koji su izvan kadra.

- Svakako će to biti jedna zahtjevna utakmica, igramo protiv momčadi koja je prva na tablici i već dugi niz godina osvajač lige, a ako ne osvajač, onda pri vrhu. Očekujem u svakom slučaju tvrdu utakmicu. Kako vidim, nama više paše kad igramo protiv momčadi koje se nadigravaju. Očekujem dobru utakmicu, s naše strane svakako, tako da jedva čekam da utakmica krene. U ovom tjednu smo trenirali dobro iz treninga u trening i mislim ako budemo koncentrirani kao što smo bili cijeli ovaj tjedan, možemo pružiti odličnu igru. Već smo jednom ove sezone uzeli tri boda Dinamu, ne vidim razlog zašto ne bismo i ove subote - izjavio je Kumar.