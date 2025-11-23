Trener Istre o debitantu Raulu: On je naš projekt. Carević: Opet smo konkurentni i to me veseli

U posljednjem susretu 14. kola HNL-a Gorica je na svom terenu pobijedila Istru 1961 rezultatom 1-0. Gol odluke zabio je Jurica Pršir u 36. minuti, a nakon utakmice dojmove su iznijeli treneri obje momčadi, Oriol Riera i Mario Carević.

- Izgubili smo tri boda, ali dečki su dobro odigrali. Oba poluvremena su bila dobra. Gorica se bolje prilagodila terenu. Kad primimo gol nakon flipera, teško je što reći. Ovo nam je bila najbolja gostujuća utakmica, ali izgubili smo - rekao je Riera za MAXSport.

Pokretanje videa... 01:37 Gol na utakmici Gorica - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naglasio je da su uvjeti na zaleđenom terenu bili zahtjevni:

- Bilo je sklisko. Bolje su se prilagodili. Nezgodno je igrati tako. Nije lako se snaći, ali morali smo biti bolji i prilagoditi se bolje. Mladi igrači moraju biti spremni za ulazak u momčad.

Posebno je izdvojio debitanta Raula Kumara (17), koji se vratio sa Svjetskog prvenstva u Katru.

- Kumar je projekt. Odigrao je dobar turnir. S nama je cijele sezone, a danas je zaigrao. Nije mu bilo lako, ali odradio je dobar posao.

Riera je najavio i nastavak rada pred sljedeći susret:

- Ni s kim nije lako igrati. U ponedjeljak nastavljamo s treningom. Zaslužili smo više, ali to je jednostavno nogomet.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Istra 1961 sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trener Gorice Mario Carević bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi i osvojenim bodovima.

- Drago mi je što smo pobijedili. Tri boda su nam bila imperativ. Dobri smo bili u prvom poluvremenu. Preko Čuića smo prijetili. Drugo poluvrijeme, imali smo neki plan i mislili smo ih natjerati na bokove, ali teško je njih pritisnuti. Stavili smo pet u liniju i zadržali smo ih. Šteta što nismo otišli na 2-0, ali drago mi je što smo uspjeli održati mrežu netaknutom.

Carević je naglasio da su se njegovi igrači bolje snašli u teškim uvjetima:

- Ja sam njima rekao da igramo što manje povratne lopte. Prebacivali smo težište na njihovu stranu. Mi smo se bolje snašli i to je to.

U najavi sljedeće utakmice protiv Dinama u ponedjeljak, 1. prosinca, Carević je istaknuo:

- Imamo dosta dana za pripremiti se. Moramo se dobro odmoriti, brzo će i Slaven Belupo (5. prosinca). Ako se dobro pripremimo, možemo izvući dobar rezultat. Možemo se nadigravati sa svima, ali bitno je da skupljamo bodove, da smo konkurentni i to me veseli.

Na kraju je komentirao gužvu u sredini ljestvice jer je od četvrtog Varaždina do osme Rijeke svega dva boda.

- Teška je liga. Vukovar je bio zadnji, pa je pobijedio Rijeku i Dinamo. Nigdje nisi favorit i to je dobro, svi su podjednaki. Sve momčadi su tu negdje, dvije vezane pobjede i gore si. Svaka je utakmica zanimljiva.