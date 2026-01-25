Trener Istre: Ovo mi je najveća gostujuća pobjeda u karijeri!

Trener Istre 1961 Oriol Riera bio je zadovoljan nakon pobjede njegove Istre protiv Hajduka na Poljudu u 19. kolu HNL-a.

- Bili smo vrlo dobri u prvom dijelu, a šanse smo stvarali jedni i drugi, u prvom poluvremenu je moglo biti 3-3. Bili smo jako dobri na lopti, kaznili smo ih s planom igre koji smo gradili tijekom tjedna. U drugom dijelu nije bilo lako, morali smo mijenjati formaciju tri puta kako bi došli do bodova.

Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li vam ovo najveća pobjeda u karijeri?

- Kad su u pitanju gostujuće utakmice, sigurno je. Znam koliko je teško slaviti na Poljudu, pred njihovim navijačima i odličnim igračima koje ima Hajduk. Ovo mi je sigurno jedna od najvećih pobjeda. Bili smo dobri u srednjem bloku, u drugom dijelu smo se spustili malo niže. U prvom poluvremenu igrači su sproveli plan 100%. Sve ono što smo htjeli, to smo napravili. Moji igrači su odigrali vrlo dobro. Na poluvremenu sam napravio nekolo zamjena, trener sam koji ne voli igrati samo s 11 igrača. Vodili smo 2-0, Almena nam je radio dosta problema i odlučio sam uvesti drugačijeg beka kako bi ga što bolje ukrotio. Almena je jedan od boljih igrača jedan na jedan. Heister je bio dobar prema naprijed, ali smo nakon dva gola prednosti htjeli biti sigurniji prema nazad.

Foto: Sasa Miljevic

Je li cilj Istre plasman u Europu?

- Želim biti svoj. U nogometu je važno imati jak mentalitet bez obzira na sve. Volim kada moji igrači rade stvari koje trebaju, bez obzira na rezultat - zaključio je Riera.