Obavijesti

Sport

Komentari 1
ORIOL RIERA

Trener Istre: Ovo mi je najveća gostujuća pobjeda u karijeri!

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Trener Istre: Ovo mi je najveća gostujuća pobjeda u karijeri!
3
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Istra 1961 sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vodili smo 2-0, Almena nam je radio dosta problema i odlučio sam uvesti drugačijeg beka kako bi ga što bolje ukrotio, kaže trener Istre 1961

Admiral

Trener Istre 1961 Oriol Riera bio je zadovoljan nakon pobjede njegove Istre protiv Hajduka na Poljudu u 19. kolu HNL-a

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ville Koski promašio aut 00:30
Ville Koski promašio aut | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Bili smo vrlo dobri u prvom dijelu, a šanse smo stvarali jedni i drugi, u prvom poluvremenu je moglo biti 3-3. Bili smo jako dobri na lopti, kaznili smo ih s planom igre koji smo gradili tijekom tjedna. U drugom dijelu nije bilo lako, morali smo mijenjati formaciju tri puta kako bi došli do bodova.

Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li vam ovo najveća pobjeda u karijeri?

- Kad su u pitanju gostujuće utakmice, sigurno je. Znam koliko je teško slaviti na Poljudu, pred njihovim navijačima i odličnim igračima koje ima Hajduk. Ovo mi je sigurno jedna od najvećih pobjeda. Bili smo dobri u srednjem bloku, u drugom dijelu smo se spustili malo niže. U prvom poluvremenu igrači su sproveli plan 100%. Sve ono što smo htjeli, to smo napravili. Moji igrači su odigrali vrlo dobro. Na poluvremenu sam napravio nekolo zamjena, trener sam koji ne voli igrati samo s 11 igrača. Vodili smo 2-0, Almena nam je radio dosta problema i odlučio sam uvesti drugačijeg beka kako bi ga što bolje ukrotio. Almena je jedan od boljih igrača jedan na jedan. Heister je bio dobar prema naprijed, ali smo nakon dva gola prednosti htjeli biti sigurniji prema nazad. 

Peroj: Prijateljska pripremna utakmica između NK Istre 1961 i NK Opatije
Foto: Sasa Miljevic

Je li cilj Istre plasman u Europu?

- Želim biti svoj. U nogometu je važno imati jak mentalitet bez obzira na sve. Volim kada moji igrači rade stvari koje trebaju, bez obzira na rezultat - zaključio je Riera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?
LOŠE PROGNOZE

Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?

Ivan Martinović prije dvije je godine propustio je dio prvenstva zbog ozljede ramena, a propustio je i Europsko prvenstvo 2020. kada mu je pukla metatarzalna kost uoči početka turnira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026