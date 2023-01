Trener Istre uoči Hajduka: Moramo posebno pripaziti na penale, često im dosuđuju...

U nedjelju od 17:10 Istra 1961 u Puli dočekuje Hajduk. Puljani su u prvom proljetnom kolu odigrali 0-0 protiv Slaven Belupa, dok je Hajduk pobijedio Šibenik 2-1 u premijeri Ivana Leke.

- Oni dolaze ovdje po pobjedu, no i mi želimo isto, stoga znam da nas čeka zahtjevan susret. Hajduk dolazi s novim trenerom te smo primijetili da on želi vidjeti Hajduk s više agresivnosti i oštrine na terenu. Mi ne želimo ići s kalkulacijama na utakmicu, već idemo pogurati svoju igru i držati se nje - rekao je trener Istre Gonzalo Garcia čija je momčad u prvoj utakmici protiv Hajduka ove sezone izgubila 0-2 pa na Poljudu odigrala 2-2.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U prvom kolu još nismo bili kompletni, stoga nam je igra ipak bila slabija, u drugom susretu polusezone s Hajdukom smo bili pred ciljem sa sva tri boda, no u zadnjem trenutku primili gol i ostali na izjednačenom rezultatu. Često nam se dosuđuju penali protiv njih, stoga moramo i na to pripaziti. Marko Livaja je odličan igrač, uz ostale poput Krovinovića i Kalika, te njima ne smijemo dati prostora da se probiju ili ostanu nepokriveni. Nećemo mijenjati svoju igru, nego je pokušati nametnuti. S naše strane su svi spremni za susret, jedino nedostaje Rovis radi operacije, a Matheus i Bakrar će (opet) biti na raspolaganju.

U Hajduku je nekad igrao Ante Erceg, posebno zna što očekivati od Splićana.

- Hajduk je jedna jako dobra ekipa, agresivna te smo vidjeli da imaju dosta centaršuteva, da imaju puno igrača u završnici i znamo da nas čeka jedna teška utakmica. Znamo da je Hajduk favorit, no mi ćemo dati sve od sebe i ostaviti srce na terenu, oduprijeti se njihovom pritisku te pokušati sve da dođemo do povoljnog rezultata. Ekipa željno iščekuje utakmicu pred punim stadionom, atmosfera među nama je super i to nam je još jedan motiv više - poručio je napadač Istre.

- Prošli susret s Hajdukom smo pokazali da se možemo nositi s njima, pogotovo na Poljudu jer smo gotovo pobijedili. Očekujem puno prekida, centaršuteva i sličnog, moramo se oduprijeti tome kao što smo vježbali cijeli ovaj tjedan. Vidim našu šansu i prednost u tome što smo više ”opušteni” i igramo bez ogromnog pritiska, dok Hajduk ima veći pritisak i euforiju od svojih navijača, a njima je tako čak i kada igraju prijateljske utakmice, kamoli prvenstvene. Mi svaku utakmicu pokušavamo postići pogodak i želimo igrati napadački nogomet što više. Kao grupa smo zajedno i iako zabijamo malo golova, malo i primamo, a sve će ići prema naprijed i doći na svoje kroz ostatak sezone.

