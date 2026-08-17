Trener Kotarskog o ozljedi: Ta situacija je rijetko pozitivna, potencijalno veliki problem

Saga oko golmana Dinama i dalje nema kraja. Došla je informacija kako će "modri" zamjenu u Dominiku Livakoviću pronaći u Dominiku Kotarskom, za kojeg je plan bio da dođe na posudbu s opcijom otkupa. Iako i dalje postoji šansa za Livakovića u Dinamu, čini se kako je transfer Kotarskog sve dalji. Naime, Dinamu je previše koliko Copenhagen traži za njega, a još se i ozlijedio na utakmici protiv Randersa.

SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O njegovoj ozlijedi pričao je trener Copenhagena, Bo Svensson.

- Ne mogu puno reći jer nisam liječnik, ali nikad nije pozitivno kada vratara treba zamijeniti, a pogotovo ne nakon što se sam ozlijedi. Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno. Sigurno ćemo mu napraviti snimke koljena i znamo što bi to moglo značiti. Ali, moramo pričekati snimke i onda vidjeti kakva je situacija s Dominikom. Moramo se nadati da slike donose dobre vijesti - rekao je trener danske momčadi.

Komentirao je i taj mogući prelazak Kotarskog u Dinamo, koji je ipak sve dalje.

- Nikad nije lijepo kad ti vratar ima potencijalno tešku ozljedu. Tada nije važno imamo li već spremnu zamjenu ili ne. Ne mogu trčati okolo i komentirati igrače koji nisu predstavljeni u klubu ili igrače koji su još uvijek ovdje, ali možda su blizu odlaska. Trenutno se bavim činjenicom da je naš vratar izašao zbog ozljede, a onda moramo vidjeti kako ćemo riješiti tu situaciju i nadati se da će se Dominik brzo vratiti - zaključio je.