Trener Lillea: Dinamo je vjeran hrvatskoj tradiciji. Ima puno tehnički i taktički talentiranih

Trener francuskog nogometnog kluba Lille Bruno Genesio vjeruje da će njegova momčad odigrati u četvrtak dobru utakmicu s Dinamom nakon prethodna dva poraza u Europskoj ligi.

- Ako ponovimo istu vrstu pogreške, znači da nismo ništa naučili i nismo napredovali. Dakle, za sutra smo upozoreni. Na nama je da budemo usredotočeni, da imamo ono što nas većinu vremena čini jakima, a to je naš borbeni duh - izjavio je 59-godišnji Genesio na konferenciji za medije u Lilleu.

Pokretanje videa... 02:25 Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

U tom gradu na sjeveru Francuske, blizu granice s Belgijom, odmjerit će snage Lille i Dinamo u petom kolu Europske lige. Lille ulazi u utakmicu nakon poraza 0-1 od Crvene zvezde u Beogradu i 3-4 od grčkog PAOK-a na svom terenu. Protiv PAOK-a je na poluvremenu gubio s 0-3, što je Genesio nazvao "jedinim poluvremenom ove sezone u kojem su bili loši i igrom i duhom.

- Nismo bili agresivni. Bili smo odsutni u svemu što vrhunski sport zahtijeva. Može se dogoditi, ali ne smije se ponoviti - izjavio je.

To se dogodilo i Dinamu u prošlom kolu na Maksimiru. Dinamo je već na poluvremenu gubio od Celte Vigo s 0-3, a taj je rezultat i ostao do kraja. Dinamovi nogometaši su zatim pobijedili Karlovac 1919 u Kupu i Varaždin u hrvatskom prvenstvu.

- Teško je reći hoće li se otvoriti protiv nas ili igrati s dubljim obrambenim blokom - rekao je Genesio kojem će to biti 69. utakmica na klupi Lillea.

- Iz onoga što smo vidjeli, to je momčad koja voli igrati napadački nogomet, vjeran hrvatskoj tradiciji, s mnogo tehnički i taktički nadarenih igrača - dodao je.

Foto: Christian Hartmann

Smatra da Dinamo ima "neke individualne talente", posebno u pogledu tehnike i brzine, koji mogu stvarati probleme.

- Dakle, moramo biti spremni na to. Jučer smo imali prvu videosesiju, a danas ćemo napraviti još jednu kako naši igrači ne bi bili zatečeni i nespremni - napomenuo je Francuz.

Lille je u nedjelju pobijedio u francuskom prvenstvu Paris s 4-2 i zauzima četvrto mjesto. U Europskoj ligi je, međutim, 19. među 36 momčadi. Genesio odgovara da to neće stvoriti dodatni pritisak njemu i igračima protiv Dinama, te da nije niti razmišljao je li njegova momčad među favoritima za osvajanje Europske lige.

- Pritisak je uvijek tu. Ne osjećam negativan pritisak. Pritisak je dio naše svakodnevice. To je i razlog zašto radimo ovaj posao - izjavio je. No priznao je da situacija u Europskoj ligi nije onakva kakvu je očekivao.

Foto: Zorana Jevtic

- U posljednje dvije utakmice smo malo zakomplicirali situaciju pa smo u manje ugodnoj poziciji nego što smo mogli zamisliti nakon prva dva kola, posebno nakon pobjede u Rimu, protiv jedne od najjačih momčadi u natjecanju - rekao je.

- Lille je natjecanje otvorio pobjedom od 2-1 nad norveškim Brannom i 1-0 nad Romom. I Dinamo je furiozno počeo svladavši s po 3-1 Fenerbahče i Maccabi iz Tel Aviva.

- Još možemo osvojiti 12 bodova -, napomenuo je Genesio misleći na četiri utakmice do kraja prve faze natjecanja. Najboljih osam direktno će se plasirati u iduću fazu.

Lille ima šest bodova, a njegov trener vjeruje da mu je potrebno 15 ili 16 bodova da bude među osam najboljih.

- Znamo da je to moguće. Ali važno je dobro se pripremiti za sutrašnju utakmicu i poštovati protivnika - zaključio je.