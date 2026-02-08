Obavijesti

ZABRINUO JAVNOST

Trener Lindsey Vonn: Navodno se radi o još jednom prijelomu

Piše Petar Božičević,
Trener Lindsey Vonn: Navodno se radi o još jednom prijelomu
Foto: Handout/REUTERS

Na kraju je previše riskirala. To je vrsta pada koja se, naravno, može dogoditi; a ako nisi potpuno zdrav, posljedice su još teže. No Lindsey je to željela učiniti, bez obzira na sve, rekla je Tina Maze u svojoj analizi

Sportski svijet ostao je u šoku nakon stravičnog pada Lindsey Vonn u spustu na Zimskim olimpijskim igrama. Amerikanka je riskirala nastupajući s puknućemo ligamenata, a onda doživjela ružan pad i pogoršala ozljedu.

Oglasio se i trener Lindsey Vonn i zabrinuo javnost. 

- Još imamo vrlo malo informacija. Navodno se radi o prijelomu potkoljenice. No zasad ništa nije sigurno. I dalje je na pretragama. Hoće li se liječiti ovdje, biti prebačena u Austriju ili negdje drugdje, ovisit će o težini njezinih ozljeda - rekao je Alex Hödlmoser.

Švicarski mediji navode da Hödlmoser još nije pričao s Vonn, a svoju je analizu situacije iznijela i Tina Maze, legendarna slovenska skijašica. 

Alpine Skiing - Women's Downhill
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Na kraju je previše riskirala. To je vrsta pada koja se, naravno, može dogoditi; a ako nisi potpuno zdrav, posljedice su još teže. No Lindsey je to željela učiniti, bez obzira na sve. Za sve nas ovdje jako je teško gledati ovo - rekla je u razgovoru za TNT. 

